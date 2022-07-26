Ледники в Альпах исчезают с рекордной скоростью 26.07.2022, 21:51

Всему виной рекордная жара.

Ледникам в Альпах в этом году грозит самая большая потеря массы за 60 лет.

Измеряя разницу в количестве снега, выпавшего зимой, и в количестве таявшего льда летом, ученые могут выяснить, насколько уменьшился ледник в любой конкретный год, пишет Reuters.

После прошлой зимы, когда выпало относительно мало снега, Альпы пережили две большие волны тепла в начале лета, в том числе одну в июле, отмеченную температурой около 30 градусов по Цельсию в швейцарской горной деревне Церматт. Во время этой волны тепла высота, на которой замерзла вода, составила 5184 метра при нормальном летнем уровне в 3000-3500 метров.

Отмечается, что большинство горных ледников мира, являющиеся остатками последнего ледникового периода, отступают из-за изменения климата. Но ледники в европейских Альпах особенно уязвимы, поскольку они меньше по размеру и имеют относительно небольшой ледяной покров. Тем временем температура в Альпах растет примерно на 0,3 градуса по Цельсию за десятилетие – в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Если выбросы парниковых газов продолжат расти, ожидается, что к 2100 году ледники Альп потеряют более 80% своей нынешней массы, утверждается в отчете межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата за 2019 год.

Уже сейчас ледник Мортератч (Швейцария) сильно изменился по сравнению с изображениями на туристических картах региона. Длина его "языка", который когда-то доходил до долины, сократилась почти на 3 километра. А глубина снежно-ледяного покрова уменьшилась на 200 метров.

До 2017 года в Мортератч впадал параллельный ледник Перс, но сейчас он отступил настолько, что между ними лежит расширяющаяся полоса гравия.

Тяжелая ситуация в этом году вызывает опасения, что альпийские ледники могут исчезнуть раньше, чем ожидалось. По словам главы организации по мониторингу ледников в Швейцарии (GLAMOS) Маттиаса Хусса, это может произойти уже в ближайшие годы, даже в 2022 году.

"Мы видим, что результаты модели, ожидаемые через несколько десятилетий, происходят сейчас. Я не ожидал увидеть такой экстремальный год так рано в этом веке", - сказал Хасс.

Гляциологи из Австрии, Франции и Италии подтвердили Reuters, что ледники там находятся на пути к рекордным потерям. К примеру в Австрии "ледники свободны от снега вплоть до вершины", говорит Андреа Фишер, гляциолог из Австрийской академии наук.

Сезонный снегопад, помимо восполнения потерянного летом льда, защищает ледники от дальнейшего таяния, образуя белый покров, отражающий солнечный свет обратно в атмосферу лучше, чем это может сделать более темный лед, загрязненный пылью. Но на леднике Гранд-Этре на северо-западе Италии прошлой зимой накопилось всего 1,3 метра снега, что на 2 метра меньше среднегодового показателя за 20 лет до 2020 года.

Данные, предоставленные агентству Reuters, показывают, что ледник Мортерач сейчас теряет около 5 сантиметров в день и уже находится в худшем состоянии, чем обычно в конце среднего лета. Соседний ледник Сильвретта потерял примерно на 1 метр больше, чем в тот же момент в 1947 году - худшем году в его базе данных, начиная с 1915 года.

Ледники в Гималаях тоже тают

Ученые сообщили Reuters, что гималайские ледники также находятся на пути к рекордному году потери льда. Когда, например, в регионе Кашмира наступил сезон летних дождей, многие ледники уже резко сократились, а их снежная линия начиналась высоко в горах после волны тепла в марте-мае, отмеченной температурой выше 48°C в северной Индии.

Экспедиция в начале июня в индийском штате Химачал-Прадеш обнаружила, что ледник Чхота Шигри потерял большую часть своего снежного покрова. "Самая высокая температура за более чем столетие с марта по май явно оказала свое влияние", - сказал гляциолог Мохд Фарук Азам из Индийского технологического института в Индоре.

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