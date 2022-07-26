Украина намерена заключить сделку с МВФ на 15-20 млрд долларов 26.07.2022, 22:07

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины.

Украина до конца года намерена заключить сделку с Международным валютным фондом (МВФ) на 15-20 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацбанка Кирилла Шевченко, которого цитирует Reuters.

Как заявил глава НБУ во время визита в Лондон, он надеется договориться о своп-линии с Банком Англии в течение нескольких недель, хотя и не уточнил на какую сумму. По его словам, Киев уже направил запрос на дополнительное финансирование от МВФ.

Шевченко отметил, что надеется на программу объемом до 20 млрд долларов на два или три года в форме резервного соглашения (stand-by) или механизма расширенного финансирования (EFF). Сделка на 20 млрд станет вторым по величине действующим в настоящее время кредитом МВФ после Аргентины.

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны. Я надеюсь начать новую программу в этом году", - подчеркнул он.

Он также добавил, что эта программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику Украины. Чтобы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

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