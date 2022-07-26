ВСУ объяснили, почему стали лучше сбивать ракеты оккупантов 26.07.2022, 22:26

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Это не связано с улучшением ПВО.

Показатель сбивания российских ракет в настоящее время улучшился благодаря человеческому фактору. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга во вторник, 26 июля, передает korrespondent.net.

Он также отметил, что Воздушные силы ВСУ пока еще не получили дальнобойные системы ПВО.

"Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором меряем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны", - отметил он.

Представитель Воздушных сил ВСУ также добавил, что личный состав получил новый опыт. Кроме того, улучшилось взаимодействие между подразделениями, система оповещения и принятия решений.

"Пока от партнеров у нас есть только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбытии воздушных целей оккупанта", - добавил Игнат.

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