Глобальные профсоюзы бросают вызов Лукашенко 26.07.2022, 22:41

IndustriALL объявляет о начале кампании давления на дипломатические представительства Беларуси.

Глобальный профсоюз IndustriALL призвал Международную организацию труда отправить в Беларусь свою миссию с целью остановить уничтожение независимых профсоюзов. Эта беспрецедентная инициатива связана с тем, что на прошлой неделе история неподконтрольного власти рабочего движения закончилась. В судебном порядке запрещены все подобные структуры. Однако эксперты предупреждают, что Лукашенко играет с огнем. Международное профсоюзное движение способно нанести очень серьезный ответный удар.

Глава IndustriALL Атле Хойе обратился к белорусским властям с требованием принять международных инспекторов, которые проведут проверку обстоятельств ареста, а также условий содержания и состояния здоровья профсоюзных активистов, находящихся в заключении.

Но вне зависимости от ответа Минска Хойе потребовал немедленного освобождения всех профсоюзных лидеров, которые сейчас находятся за решеткой. При этом он подчеркнул, что все разгромленные профсоюзы остаются членами IndustriALL.

На прошлой неделе Верховный суд Беларуси по иску Генеральной прокуратуры принял историческое решение: была полностью запрещена деятельность негосударственных профсоюзов. Среди тех, кто подвергся ликвидации, Свободный Белорусский профсоюз, Свободный профсоюз металлистов, Белорусский независимый профсоюз горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности и Ассоциация профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов».

Международная организация труда (МОТ) может принять самые радикальные меры для защиты белорусских профсоюзов. В частности, речь идет о применении МОТ параграфа 33 своего устава. За всю 102-летнюю историю этой организации он применялся лишь однажды – в 2011 году против Мьянмы. Тогда МОТ призвала все страны прервать любые отношения с военной хунтой этого государства. И это возымело действие: Мьянма оказалась в экономической блокаде.

Эту угрозу на портале «Свободные новости плюс» прокомментировал бывший глава ФПБ (Федерации профсоюзов Беларуси, официальной и признанной властью структуры), кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик. Он, в частности, отметил: «На прошлом заседании МОТ не стал рассматривать этот вопрос, но сейчас, когда ситуация резко ухудшилась, он может возникнуть. А это значит, санкции усилятся еще больше. Какая бы оптимистическая риторика ни звучала, прежде всего бьют по простым людям. ВВП падает, инфляция растет, цены поднимаются. Предприятия еще на плаву, некоторые, знаю, работают даже в три смены – выполняют заказы из России. Пока белорусскую промышленность держит российский рынок. Но все технологии ведь находятся за Бугом, а не в России, даже Китай свои технологии позаимствовал на Западе. Кстати, профсоюзы, которые ликвидированы, выступали против введения санкций».

На сайте IndustriALL выложен список лидеров и активистов независимых профсоюзов, которые на данный момент находятся за решеткой. Среди них такие авторитетные и известные, в том числе за рубежом, фигуры, как Александр Ярошук – председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), Сергей Антусевич – заместитель председателя БКДП, Геннадий Федынич – заместитель председателя Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и многие другие.

IndustriALL заявляет: «Плохо сделанные, неубедительные, сфабрикованные новостные материалы – часть непрекращающихся нападок со стороны белорусского режима. Государственная пропагандистская машина усилила свои атаки на IndustriALL, МОТ и на национальные профсоюзы. Белорусское государственное телевидение показало фильм, содержащий незаконные видеозаписи из офисов профсоюзов и полученные незаконным путем кадры IndustriALL, в котором попыталось изобразить коррумпированное руководство профсоюзов».

Международная организация объявляет о начале кампании давления на дипломатические представительства Беларуси: «Принимая во внимание эти вопиющие нарушения прав человека и основных прав профсоюзов, IndustriALL призывает членские организации написать письмо по образцу и доставить его в посольство Беларуси в своей стране».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».