Подоляк: Белорусское общество категорически против войны

Подоляк: Белорусское общество категорически против войны5
- 26.07.2022, 22:50
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Поэтому в Беларуси таких настроений, как в России, нет.
Об этом в эксклюзивном стриме 24 каналe рассказал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что Беларусь делает то, что им говорят в Hоссии и в белорусском войске будут имитировать готовность нападения на Украину еще очень долго.
Надо понимать, что белорусское общество – не российское. Там вообще не понимают войн, именно люди категорически против войны. Поэтому в Беларуси таких настроений, как в россии, нет, – добавляет Михаил Подоляк.
«Я бы не советовал обращать внимание на риторику Лукашенко, потому что он любит рассказывать причудливые вещи. А белорусское общество – совсем другое», – резюмирует Подоляк.