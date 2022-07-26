Украинский народ получил награду от Нидерландов
- 26.07.2022, 23:04
- 1,124
Смелость украинцев вдохновляет все свободные нации.
Сегодня в Нидерландах украинский народ отметили еще одной наградой — Нидерландской независимости. От имени украинцев ее получил посол Украины в Нидерландах Максим Кононенко.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении к Украине, которые произошли в мире. Наша смелость вдохновляет все свободные нации и в целом сообщество демократических государств. А представьте, как будет вдохновлять украинская победа», — прокомментировал награду Зеленский.