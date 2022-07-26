Группа мигрантов переправилась через белорусско-польскую границу на понтоне 2 26.07.2022, 23:21

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Задержаны 59 мигрантов.

25 июля сотрудники Подляшского отдела пограничной стражи обнаружили 59 иностранцев, которые нелегально пересекли польско-белорусскую границу. Инциденты произошли на участках, охраняемых пограничными заставами в Беловеже, Дубичах Церковных, Крынках, Мельнике и Новом Дворе, сообщает пресс-служба польской пограничной стражи.

Нелегальные мигранты прибыли в том числе из Сирии, Йемена, Конго, Камеруна, Центральноафриканской Республики и Эфиопии.

На участке, охраняемом пограничной заставой в Крынках, группа из 13 иностранцев, в основном граждане Турции и Ирака, на понтоне переправилась на польскую сторону через пограничную реку Свислочь.

С начала июля этого года пограничная служба Польши зафиксировала 658 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

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