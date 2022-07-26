Зеленский призвал напоминать россиянам об их потерях в Украине 2 26.07.2022, 23:32

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Почти 40 тысяч убитых.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 26 июля, напомнил, что Россия с начала полномасштабного вторжения 24 февраля потеряла в Украине почти 40 тысяч убитыми.

Глава государства отметил, что РФ уже четыре месяца не сообщала своим гражданам никакой информации о российских потерях, и что это число уже приближается к 40 тысячам, еще десятки тысяч — ранены и искалечены.

«…Каждый и каждая, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может: 40 тысяч одних только убитых оккупантов», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что российский ракетный террор Харькова и области, Николаева, Запорожской и Днепропетровской областей, Донбасса, приграничных районов Сумской и Черниговской областей не останется без ответа.

«Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов — это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы. Используя Газпром, Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран самой жесткой. На террор нужно отвечать — отвечать санкциями», — также заявил он.

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