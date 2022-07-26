Екатрина Снытина подписала контракт с чемпионами Великобритании 26.07.2022, 23:39

Екатерина Снытина

Свободная баскетболистка продолжит карьеру в «Лондон Лайонс».

По сообщению пресс-службы «Лондон Лайонс», клуб подписал контракт с Екатериной Снытиной.

Ранее Снытина играла в Турции семь сезонов подряд с 2015 года, когда перешла в «Хатай». Сезон 2019/20 баскетболистка провела в «Бешикташе», а затем ушла в «Несибе Айдын», который покинула в июне 2022-го.

Отметим, что «Лондон Лайонс» является победителем последних двух сезонов чемпионата Великобритании и обладателем Кубка Великобритании-2021/22.

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