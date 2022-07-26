Партизаны Херсона оставили россиянам яркие послания 26.07.2022, 23:55

Фотофакт.

Украинские партизаны оставили вражеским войска в Херсоне яркие послания, которые напоминают о том, что ВСУ уже совсем рядом.

Активисты расклеили по всему города забавные листовки с посланиями о том, что украинские военные уже совсем близко, как и сезон знаменитых херсонких арбузов, сообщает канал «Украина Сейчас».

Военным «второй армии мира», которые обосновались в Херсоне, напомнили о мощи западного оружия – РСЗО HIMARS и M270 MLRS – при помощи которого украинские воины наносят результативные удары по позициям и тылам врага.

Захватчикам советуют покинуть Херсонщину, иначе HIMARS поможет им в этом деле. А там, где не справится американская РСЗО, помогут партизаны.

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