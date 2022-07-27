ВМФ США увеличивает количество беспилотных кораблей 27.07.2022, 1:00

На вооружении ВМС должны будут находиться 150 таких кораблей и подводных аппаратов.

Согласно новейшим планам ВМФ США, к 2045 году на вооружении военно-морского флота должны находиться 373 корабля с экипажем на борту, а также 150 кораблей и подводных аппаратов, управляемых без присутствия человека, передает «Голос Америки».

Кроме того, военно-морской флот будет оснащен примерно 3000 самолетов.

Использование полностью автономных роботизированных технологий должно сократить эксплуатационные расходы в ситуации, когда военно-морские силы США готовятся противостоять растущему китайскому флоту.

Об этом говорится в обновленном плане навигации для ВМФ (NAVPLAN 2022), представленным во вторник начальником военно-морских операций ВМФ США адмиралом Майком Гилдэем.

«Стратегическая конкуренция с Китаем является как текущей, так и долгосрочной задачей. Сосредоточение нашего проекта сил на 2045 году будет способствовать принятию наиболее важных решений и инвестиций, которые ВМФ необходимо будет сделать в предстоящее критическое десятилетие», – подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что «агрессивное поведение Китая угрожает интересам США, подрывает союзы и партнерские отношения, и подрывает систему, основанную на правилах».

Отмечается также, что «Россия вторглась в Украину, нарушив мир после окончания “холодной войны” в Европе, и создала новые проблемы в сфере безопасности на континенте и за его пределами. Тем временем мир вступает в новую эпоху ведения войн, в которых интеграция технологий, концепций, партнеров и систем — в большей степени, чем размер флота, — будет определять победу в конфликте».

Согласно обновленной стратегии, ВМФ США считает, что следует инвестировать в разработки, которые позволяют кораблям размещать более мощные системы вооружения и датчики, которые можно быстро модернизировать по мере изменения технологий.

Над разработкой и строительством беспилотных кораблей в США сегодня работают крупнейшие судостроительные компании Huntington Ingalls Industries и General Dynamics Corporation, а также корпорация Boeing.

Сегодня ВМФ США насчитывает 298 боевых кораблей, не считая кораблей снабжения и тылового обеспечения.

В предлагаемом бюджете ВМФ на 2023 финансовый год запрашивается финансирование кораблестроения в размере 27,9 млрд долларов для восьми новых кораблей, включая две ударные подводные лодки класса «Вирджиния», два эсминца типа Arleigh Burke (DDG-51) и один многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation.

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