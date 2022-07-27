СМИ: ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту
- 27.07.2022, 3:00
Есть сообщения, что мост в Херсоне разрушен.
Во временно захваченном оккупантами Херсоне сообщают о взрывах и возможной атаке по Антоновском мосту, пишет unian.net.
Как пишут местные Telegram-каналы, местные жители сообщают о взрывах, раздающихся в районе Антоновского моста или на месте, где оккупанты хранили свою технику.
Есть также сообщения о том, что Антоновский мост разрушен.
Также пишут, что в городе слышны выстрелы. Возможно, россияне пытаются сбить беспилотник. Появляются и многочисленные видео, подтверждающие, что в Херсоне "громко".
Подтверждений или опровержений атаки по позициям оккупантов в Херсоне от украинских властей пока не поступало.