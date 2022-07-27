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СМИ: ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту

  • 27.07.2022, 3:00
СМИ: ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту

Есть сообщения, что мост в Херсоне разрушен.

Во временно захваченном оккупантами Херсоне сообщают о взрывах и возможной атаке по Антоновском мосту, пишет unian.net.

Как пишут местные Telegram-каналы, местные жители сообщают о взрывах, раздающихся в районе Антоновского моста или на месте, где оккупанты хранили свою технику.

Есть также сообщения о том, что Антоновский мост разрушен.

Также пишут, что в городе слышны выстрелы. Возможно, россияне пытаются сбить беспилотник. Появляются и многочисленные видео, подтверждающие, что в Херсоне "громко".

Подтверждений или опровержений атаки по позициям оккупантов в Херсоне от украинских властей пока не поступало.

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