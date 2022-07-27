Turkish Airlines продлила приостановку рейсов в Минск
- 27.07.2022, 4:00
Теперь до 30 сентября.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз продлила приостановку полетов в Минск. Теперь до 30 сентября. Об этом сообщает сайт перевозчика.
Ранее перевозчик уведомлял, что полетов не будет до конца июня, потом продлил паузу до конца июля. Также продлена приостановка рейсов в Украину, российские Сочи, Ростов и Екатеринбург.
Авиакомпания приостановила полеты после вторжения России в Украину в феврале.
Из Минска в Стамбул продолжает летать авиакомпания «Belavia».