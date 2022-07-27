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Turkish Airlines продлила приостановку рейсов в Минск

  • 27.07.2022, 4:00
Turkish Airlines продлила приостановку рейсов в Минск

Теперь до 30 сентября.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз продлила приостановку полетов в Минск. Теперь до 30 сентября. Об этом сообщает сайт перевозчика.

Ранее перевозчик уведомлял, что полетов не будет до конца июня, потом продлил паузу до конца июля. Также продлена приостановка рейсов в Украину, российские Сочи, Ростов и Екатеринбург.

Авиакомпания приостановила полеты после вторжения России в Украину в феврале.

Из Минска в Стамбул продолжает летать авиакомпания «Belavia».

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