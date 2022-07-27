Белый дом: Украина и Тайвань будут темами разговора Байдена и Си Цзиньпина 27.07.2022, 5:00

Лидеры США и Китая проведут телефонный разговор.

Вторжение России в Украину и напряженность вокруг Тайваня станут темами ожидаемого на этой неделе телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщает Reuters, об этом заявил главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ожидается, что управление экономической конкуренцией между двумя странами также будет затронуто в телефонном разговоре, который, как заявил Байден в понедельник, ожидается в конце этой недели.

"Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны в Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере", - сказал Кирби.

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