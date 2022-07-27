Оккупанты сбили свой собственный вертолет Ка-52 в Херсонской области 27.07.2022, 7:35

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Вертолеты попали под «дружественный» огонь испуганных расчетов ПВО российских войск.

За прошедшие сутки три российских вертолета Ка-52 в Херсонской области планировали атаковать подразделения Вооруженных сил Украины, но нанесли удар по своим. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Как отмечается, в полдень три вертолета Ка-52 в районе Ольгиного намеревались атаковать подразделения защитников Украины. На обратном пути были атакованы средствами противовоздушной обороны российских войск.

"Таким образом, враг очередным жестом доброй воли лишил себя одного ударного Ка-52", - говорится в сообщении.

Потерь с украинской стороны нет.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль", - добавили в Генштабе.

Справка. Ка-52 "Аллигатор" – многоцелевой российский боевой вертолет, который может осуществлять разведку местности, координацию действий группы боевых вертолетов и тому подобное. Вертолет может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели на поле боя.

На вооружении находится:

пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;

авиабомбы.

По имеющейся в открытых источниках информации, в РФ было изготовлено 170 таких вертолетов. Их эксплуатация началась с 2008 года.

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