Офицер ЦАХАЛа о полке Калиновского: Освобождение Беларуси — реалистичный сценарий 27.07.2022, 7:46

Белорусским добровольцам по силам стать освободительной армией.

Насколько сильной армией стали ВСУ? Нападет ли Лукашенко на Украину? Могут ли бойцы полка Калиновского стать освободительной армией Беларуси?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал эксперт и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин, который защищает Украину с оружием в руках.

— Вы — настоящий разрыв шаблонов для российских пропагандистов, которые рассказывают об «украинских нацистах». Как так получилось, что израильтянин сегодня защищает Украину?

— Я родился в Одессе, поэтому Украина мне близка. Хоть я вырос в Израиле и рассматриваю его своей родиной, но Украина в моем сердце занимает не меньше места, как и люди, которые здесь живут.

— Много ли добровольцев из Израиля сегодня воюют в ВСУ?

— Разные цифры называются. По моим подсчетам — человек двести, может — несколько сотен.

— Вы боевой офицер ЦАХАЛа — одной из лучших армий мира. Как бы вы оценили уровень подготовки ВСУ? Насколько сегодня эта сильная армия?

— Это непростой вопрос, коротко на него не ответить. В украинской армии есть много пробелов, слабых звеньев. Но их во время войны озвучивать нельзя, это поможет врагу. Из того, что можно сказать на данный момент, выделю то, что подготовка командиров младшего и среднего звена требует еще доработки. Не просто так Англия начала совместную программу с украинскими бойцами. Понятно, что если бы в Украине был достаточно хороший уровень пехоты, то Англия бы не брала на себя их подготовку. Не надо быть военным аналитиком, чтобы понимать эти вещи.

С другой стороны, у ВСУ есть много вещей, которых нет у израильской армии. Хоть ЦАХАЛ считается одной из самых сильных армий, но он может «бегать только на короткую дистанцию». Украина воюет уже шестой месяц, а у меня большие сомнения, смог ли бы ЦАХАЛ так долго держаться против настолько сильного врага. У Израиля боевые операции рассчитаны на срок не более двух месяцев, иначе надрывается экономика. Поэтому там не встает вопрос о таких вещах, как ротация, например.

Естественно, Украина уже провернула такие операции, которых Израиль никогда не делал, например — воздушный мост в «Азовсталь». Это беспрецедентная операция, очень сложная, требующая большой компетентности и храбрости. Нельзя сказать, сделал бы Израиль лучше или хуже, потому что такого он никогда не делал. Никогда не было такой ситуации, как в «Азовстали», чтобы был заблокирован целый город и люди держали оборону. Таких примеров не было в истории Израиля.

Резюмируя можно сказать, что есть над чем работать и что улучшать. Но вместе с тем способность превозмогать невзгоды и лишения, уровень боевого духа, стойкости и храбрости украинской армии очень высок, по многим показателям — даже выше Армии обороны Израиля. Я уверен в этом.

— Насколько сегодня вы видите вероятным вторжение армии Лукашенко в Украину? Какие цели могли бы ставить перед армией белорусского диктатора в Кремле?

— Вероятность вторжения белорусской армии невысока, но она существует. Это угроза реальная, но не самая высокая. Цель простая — создать второй фронт, чтобы оттянуть украинские силы на север страны. Украина и так держит сейчас на белорусской границе немало своих подразделений на всякий случай. Если второй фронт откроется, то Украине придется перебрасывать туда дополнительные силы. Естественно, это будет на руку Кремлю, потому что ослабит южный и восточный фронт.

— Сегодня на стороне Украины сражаются белорусские добровольцы. В частности — полк Калиновского. Как в Украине оценивают уровень белорусских добровольцев

— Это храбрые бойцы, я ни разу не слышал никаких нареканий на них. Они воевали и в Северодонецке, и под Лисичанском, когда там были отчаянные бои. Напомню, что в те тяжелые времена Украина теряла до ста бойцов в день, сейчас — до тридцати. Тогда погибли очень многие достойные и храбрые люди, в том числе — и командир батальона «Волат» Иван «Брест» Марчук, некоторые бойцы были захвачены в плен.

Это говорит о том, что они были на самом острие событий, в наиболее боевых участках. Поэтому в трусости их никто никогда не посмеет обвинить, как и в плохой подготовке. Они много тренировались, а когда началось полномасштабное вторжение, начали организовываться.

В целом, сейчас это мотивированный боеспособный полк. Если какие-то проблемы там и возникают, то они связаны, в принципе, как и в других военных структурах Украины, с финансированием. Это структурная проблема, проблема финансирования, снабжения, оружия и так далее. Мы видим, что не только добровольцам, но даже и ВСУ оказывают помощь различные волонтерские организации.

— Насколько реалистичен сценарий освободительного похода полка Калиновского в Беларусь?

— Я об этом, кстати, писал еще месяца два назад, что полк Калиновского может стать Армией освобождения Беларуси. Это все реалистично, просто требует вложений. Силы, которым важно, чтобы белорусский диктатор был сброшен, чтобы Беларусь шла по западному демократическому пути, должны начать вкладывать в это все деньги. Просто на энтузиазме ребят и каких-то пожертвованиях далеко не уедешь. Нужно нормальное финансирование и органайзинг, естественно. Если найдутся спонсоры, которые смогут поддержать эту идею, то она будет иметь больше шансов на успешную реализацию.

Если посмотреть на такие структуры, как «Сражающаяся Франция» Де Голля, то они же не существовали сами по себе. Они существовали за счет помощи западной коалиции, Британии и США. Если мы посмотрим, с каким вооружением французы вошли в освобожденный Париж в 44-м году, то это было все американское оружие, которое им передали.

Поэтому создание армии свободной Беларуси — это хорошее намерение, которое пока не поддержано «звонкой монетой». В одной из песен на стихи добровольца Батальона Кастуся Калиновского поется «Я освобождаю Беларусь через освобождение Украины». Это очень красивая и верная метафора. Но подобная инициатива требует серьезных вложений.

— Ситуация на фронте, особенно на юге, начинает меняться. Появились сообщение о котле возле Херсона. Наступил ли перелом в войне?

— Там действительно есть большие угрозы для российской армии, но котла там нет. Контрнаступление на юге Украины сейчас идет, оно развивается. ВСУ работают по мостам, чтобы отрезать группировку вооруженных сил РФ в Херсонской области. Ситуация там для оккупантов очень неприятная, они пока не видят выход из нее. Им, конечно же, не хочется оставлять Херсон, но сложно сказать, как и где они смогут этот выход найти.

Российская армия никак не может остановить реализацию возможностей того вооружения, которое получено Украиной от западных партнеров. В первую очередь — ракеты для систем HIMARS. Только по официальным данным ими уничтожено около 80 командиров. Это много, это штабы, это командное звено, подполковники, капитаны. И это только «Хаймарсами». Они стали очень важным фактором в декомандиризации вооруженных сил России.

— Как вы считаете, на сколько еще хватит Путина в этой войне?

— Это как гадать на кофейной гуще. Сейчас в РФ создается третий армейский корпус. Он организуется из нацменов со всей России, будет включать в себя субъекты со всей Российской Федерации. По оценкам экспертов и аналитиков, в него могут набрать от 15 до 20 тысяч людей. Это последние добровольцы, которые готовы туда пойти. Там люди, которым уже под 60 лет, люди из депрессивных регионов, люмпены, деклассированные элементы и так далее. Это последняя категория, которую можно собрать на войну.

Дальше — только мобилизация. Это отдельная тема, насколько Россия вообще готова к ней. Один из важных факторов — острая нехватка командиров младшего и среднего звена. Если, допустим, вы мобилизовали 300 тысяч человек, то вам нужно большое количество командиров, лейтенантов, майоров, капитанов и так далее. В России их нет, там проблемы с командирами даже в регулярных частях.

РФ планировала взять Украину наскоком за три дня, поэтому не подготавливала резервный командирский корпус. Они не планировали воевать полгода и тем более год. Поэтому у Путина есть надежда на этот третий армейский корпус, которым он попытается дожать Донецкую область. Но у меня большие сомнения, что у него это получится. Дальше Кремль будет всеми силами стараться заставить Украину сесть за стол переговоров.

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