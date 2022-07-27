ВСУ ликвидировали подразделение российского спецназа «Меркурий» 27.07.2022, 7:52

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Одним ударом были ликвидированы 42 оккупанта.

Украинские защитники в Харьковской области разбили подразделение российского спецназа "Меркурий". Было ликвидировано минимум 18 оккупантов, еще множество получили ранения.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, такие потери армия РФ понесла еще 21 июля, когда за дело взялись артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины.

"Был нанесен ракетный удар по позициям 25-го отдельного отряда специального назначения "Меркурий" (в/ч 7459, Смоленск) войск национальной гвардии РФ в Харьковской области. В результате удара погибли 18 военнослужащих, более 19 получили ранения, а 5 числятся как "без вести пропавшие", – рассказал он.

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