Антоновский мост перестал существовать: мощное видео ракетного удара 5 27.07.2022, 8:01

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Важная транспортная артерия оккупантов в Херсоне ликвидирована.

Во временно оккупированном Херсоне слышны взрывы. Огневая активность наблюдается возле Антоновского моста, где российские военные несколько суток накапливали военную технику и боеприпасы.

Местные жители утверждают, что Антоновский мост "поймал" несколько ракет и перестал существовать как транспортная артерия.

Сайт obozrevatel.com собрал всю известную на данный момент информацию.

"Сначала был звук прилетающей ракеты. Затем били пушки у моста. Похоже на ПВО орков. Потом был прилет этой ракеты. Похоже, что приземлилась, а не в воздухе. Целью могла быть техника орков, которую они сгоняют в Олешки и накапливают здесь для удержания левобережья", – сообщает местный Telegram-канал.

А военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на жителей Херсона пишет, что "Антоновский мост, как переправа с левого на правый берег, прекратил свое существование около 22:45".

Со своей стороны, прокремлевские СМИ уже поспешили опровергнуть информацию о разрушении Антоновского моста, заявив, что сработала российская система ПВО.

Однако местные жители в комментариях выразили свое несогласие с такой трактовкой ситуации.

Во временно оккупированном Херсоне слышны взрывы возле Антоновского моста

Позже в сети появилось видео попадания ракет в Антоновский мост. В кадре отчетливо видно, как ракеты одна за другой кучно прилетают в одно и то же место на мосту. Можно насчитать не менее 6 прилетов.

Напомним, что 19 июля российские пропагандисты заявили об обстреле Вооруженными силами Украины временно оккупированного Херсона. Попадания пришлись на стратегический Антоновский мост.

20 июля в районе стратегического Антоновского моста через Днепр во временно оккупированном Херсоне снова виднелся дым. Местные жители говорят об очередном ударе Вооруженных сил Украины по оккупантам.

После второй "серии" ударов по Антоновскому мосту в Херсоне коллаборанты из оккупационной администрации временно захваченного Россией региона заявили о том, что он получил существенные повреждения. Они констатировали, что мост "фактически разрушен" и что если удары продолжатся, то он может упасть.

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