В Березинском заповеднике медведица встала на задние лапы и ходила приставными шагами 3 27.07.2022, 8:09

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иллюстрационное фото

Камера все снимала.

В Березинском биосферном заповеднике испуганная медведица, которая гуляла по полю с медвежонком, встала на задние лапы и несколько секунд всматривалась в даль. Момент попал на фотоловушку.

Видео разметили 25 июля в YouTube-канале заповедника. Кадры были получены с фотоловушки, которая установлена на звериной тропе и подходит к засеянному овсом полю.

«В последние дни медведица с медвежонком несколько раз попадала в объектив камеры в течение суток: и днем, и ночью. А поздним вечером пятницы самку что-то встревожило: она сделала „стойку“ на задних лапах, чтобы получше увидеть объект беспокойства. Может быть это еще один взрослый медведь», — (пишет https://www.berezinsky.by/news-detail/?ELEMENT_ID=1681) пресс-служба заповедника.

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