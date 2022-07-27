Отчаяние Путина Елена Зеркаль

27.07.2022, 8:12

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Елена Зеркаль

Кремль пытался скрыть грандиозный проигрыш.

"Газпром" остановил еще одну турбину "северного потока". Снова. Только если в начале лета этого кто-то еще боялся, то сегодня россияне просто достали всех своим включением и выключением трубы.

Мы думали, что это какая-то геополитическая игра, а на самом деле кремлевские "стратеги" ведут себя как ребенок, угрожающий назло маме отморозить уши.

Даже немецкие чиновники все поняли, демонстрируют выдержку и готовятся проходить зимний сезон без российского газа. Что произошло, откуда у них такая смелость? Все очень просто – они наконец-то осознали, что российский газовый шантаж – признак отчаяния. кремль скрывает проигрыш в сфере экономики.

Недаром макроэкономическая информация там сейчас строго засекречена. Запрещено публиковать информацию об экспортных и импортных операциях, нет данных о притоке и оттоке капитала, нет данных об инвестициях, никакой информации о реальном количестве добычи нефти и газа.

Что же происходит на самом деле с экономикой нашего неприятеля? Давайте посмотрим на косвенные данные. Из России ушла (полностью или частично) тысяча международных корпораций. Они совокупно отвечали за 40% ВВП. За ними выехали еще 500 000 самих россиян, в основном высокообразованных и богатых. Еще 5 миллионов россиян в результате выхода международных компаний остались без работы.

Автомобильная индустрия близка к коллапсу – производство внедорожника "Нива" без подушек безопасности не перекроет падение производства, на котором было занято еще 3,5 миллиона россиян.

Всего на конец апреля российское министерство труда обнародовало информацию о 9 (!) миллионах людей, которые "изменили условия работы". За советскими формулировками скрывается либо потеря работы, либо переход на несколькодневную неделю.

Представляете, с какими рисками приходится иметь дело российским властям? Их ближайший союзник – Китай – уже все понял. Не следует обращать внимание на политическую риторику, обратите внимание на инвестиции Поднебесной. Они полностью свернули инвестиции в Россию в рамках мегапроекта "Один пояс – один путь".

Вот и Германия все поняла. Именно эти цифры, а не резкое появление характера позволяют немецкому правительству так смело заявлять о том, что они "перезимуют и без россии". Их политика Wandel durch Handel ("Изменения из-за торговли") закончилась по банальной причине. С россиянами уже бессмысленно торговать, там даже "Биг Мак" не продашь.

Уже даже Киссинджер не защищает россиян, только один Орбан. Все еще надеется на "Дружбу". Хотя, что такое настоящая "Дружба" знают только украинцы.

Елена Зеркаль, «Фейсбук»

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