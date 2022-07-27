Просят срочно забрать «внезапные» посылки: мошенники в Беларуси придумали новую схему 3 27.07.2022, 8:17

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«Белпочта» предупредила клиентов.

В «Белпочте» рассказали о новой схеме телефонных мошенников: теперь они обзванивают людей и просят как можно скорее забрать якобы пришедшую на их имя посылку, о которой те и не подозревали, предупреждают в пресс-службе предприятия.

— Схема мошенничества проста: при поступлении звонков неизвестные сообщают, что на имя адресата поступило почтовое отправление с наложенным платежом, отправителем которого числится интернет-магазин, и требуют немедленно забрать почтовое отправление в объекте почтовой связи компании, — сообщили в «Белпочте».

Там напомнили, что уведомляют своих клиентов о поступлении посылок эсэмэсками, сообщениями в Viber или бумажным извещением, которое кладут в почтовый ящик, но никогда не звонят по телефону, а также не требуют обязательно и тем более срочно забирать посылку.

Кроме того, адресат имеет право вообще отказаться от поступивших на его имя почтовых отправлений, если они ему не нужны или он их не ожидал.

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