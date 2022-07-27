ВСУ окончательно освободили Андреевку и Лозовое 2 27.07.2022, 8:23

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Уничтожено 89 российских оккупантов.

Украинские военнослужащие окончательно зачистили от российских захватнических войск Андреевку и Лозовое.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены вражеские опорные пункты в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

"Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями ранее надежно закрепили свои позиции!" - говорится в сообщении.

В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения поддерживали огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсонской области, всего выполнено 300 огневых задач.

Подтвержденные потери противника составляют: 89 российских оккупантов, танк Т-62, самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", две единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а в Белогоровке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Корабельная группировка флота рашистов в количестве 11 единиц продолжает маневры и укрытие в ракетно безопасных районах Черного моря, вдоль крымского побережья. Между тем два ракетных и один большой десантный корабль – в готовности к применению по назначению.

"Поэтому, угроза ракетных ударов остается актуальной, высадка морского десанта на уровне – не исключена. После шторма море может быть щедрым на взрывоопасные сюрпризы", - отмечают в ОК.

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