Ученые выяснили, сколько минут занятий спортом нужно для максимального укрепления здоровья 27.07.2022, 8:31

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Исследование продолжалось 30 лет.

Взрослые, которые в неделю тратят от 300 до 600 минут на умеренную физическую активность либо от 150 до 300 минут — на интенсивные тренировки, имеют самый низкий уровень смертности. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета (США), Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) и Сеульского национального университета (Южная Корея), их исследование опубликовано в журнале Circulation.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослые люди должны посвящать не менее 150-300 минут в неделю занятиям спортом умеренного уровня либо 75-150 минут — интенсивным тренировкам. «Потенциальное влияние физической активности на здоровье огромно. Но оставалось неясным, дают ли продолжительные, интенсивные либо умеренные физнагрузки сверх рекомендуемых уровней какие-то дополнительные преимущества или, наоборот, приводят к плохим последствиям для сердечно-сосудистой системы», — рассказал доктор наук Донг Хун Ли, один из авторов нового исследования.

Его команда анализировала данные 116 221 взрослого жителя Соединенных Штатов, собранные за 30 лет наблюдений, с 1988 по 2018 год. За этот период участники по 15 раз заполняли опросник о своей физической активности. Большая часть добровольцев — 63% — были женщинами, почти все — свыше 96% — белыми. Средний возраст составил 66 лет, а индекс массы тела — 26.

Вопросы, на которые они отвечали, включали информацию о диагностированных заболеваниях, семейных историях болезни, вредных привычках. Под физактивностью умеренного уровня подразумевали ходьбу, различные простые упражнения, подъем тяжестей и гимнастику, под интенсивными нагрузками — бег трусцой и обычный, плавание, езду на велосипеде и прочие аэробные упражнения.

Всего за 30 лет умерли 47 596 человек. Для оценки рисков и связи между спортом и смертностью от всех и конкретных причин использовали регрессию Кокса, которую еще называют моделью пропорциональных рисков. Результаты показали, что у людей, еженедельно занимавшихся физкультурой в интенсивном ритме на протяжении 150-300 минут, выявили снижение вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 27-33%, не от ССЗ — на 19%, в целом — на 21-23%.

«Соблюдение рекомендаций по умеренным физнагрузкам (150-300 минут неделю) аналогичным образом коррелировало с более низкой смертностью: на 19-25% был меньше риск смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и не связанных с ними причин», — пишут ученые. Между тем у добровольцев, отводивших на тренировки умеренной интенсивности аж по 300-600 минут в семь дней, отметили сниженный на 28-38% риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний, на 25-27% — из-за причин, не имевших отношения к ССЗ, на 31% — от всех причин.

Исследователи, в отличие от авторов некоторых предыдущих работ, не обнаружили никаких негативных последствий для здоровья у участников, в два-четыре раза превышавших рекомендации по уровню активности (150-300 минут в неделю для физнагрузок высокой интенсивности или 300-600 минут — умеренного уровня). Хотя и какого-либо особого эффекта от более усиленных тренировок — свыше 300 или 600 минут в неделю — в плане снижения смертности ученые не наблюдали.

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