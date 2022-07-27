«Теперь зарабатываю около $3 тысяч»: как белорус из официантов «выбился» в программисты 3 27.07.2022, 8:44

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Павел Тонкович

Освоить профессию удалось даже без высшего образования и специальных курсов.

Без высшего образования, без английского, без дорогих курсов с топовыми преподавателями Павел Тонкович из Минска смог стать разработчиком и теперь, как и многие в IT, зарабатывает несколько тысяч долларов в месяц.

В редакцию onliner.by парень написал не для того, чтобы похвастаться. На своем примере он показывает, что стать востребованным специалистом реально, если очень сильно этого захотеть. Минчанин месяцами учился писать код, а потом пачками отправлял свои резюме и проходил десятки собеседований. И параллельно работал самым обычным официантом в кафе — пока не устроился в крупную компанию.

Учился в колледже, работал мастером в ЖЭСе

Павлу 26 лет. Последние три года он работает в сфере IT, хотя когда-то это казалось ему фантастикой. Математику в школе он знал на семерку, после одиннадцатого класса поступил в архитектурно-строительный колледж. Можно было продолжить учебу в университете, но парень не захотел тратить на это время. Сразу после колледжа пошел работать — по распределению два года провел в ЖЭСе.

— Вообще, я учился на мастера промышленно-гражданского строительства, но на стройку мастерами новичков брать не хотели, только рабочими, поэтому я устроился мастером в ЖЭС. Зарабатывал что-то около $250—300 — для молодого парня нормальные деньги. А начальнику моему в 50 лет платили что-то около $400. Было понятно, что карьерного роста там не будет никакого.

Парень вспоминает, что его коллега в ЖЭСе в тот период пошел на курсы SEO и на работе постоянно делился впечатлениями: рассказывал про ключевые слова, HTML-верстку, ранжирование в поисковиках. Павел тоже загорелся учебой и стал изучать разные направления в IT, смотрел, какие могут быть перспективы у SEO-специалистов, тестировщиков, разработчиков. Замахнуться решил на самое сложное — программирование.

— Вас не смущало, что программистов учат в вузе и на эту специальность огромный конкурс?

— Нет, у меня на тот момент уже были знакомые, которые стали программистами без профильного образования. Тут же главное, чтобы логика работала, из математики нужно уметь складывать, вычитать, делить и умножать. А технологии можно изучать в любом возрасте и с любым образованием. Сколько я ходил потом на собеседования, меня про образование так ни разу никто и не спросил.

Устроился в кафе официантом: «Нашел для себя баланс по деньгам и времени»

Для полноценного обучения программированию нужно время — Павел понимал это с самого начала. По совету знакомого он уволился из ЖЭСа и устроился официантом в кафе, где был удобный график — три через три. Три дня парень зарабатывал деньги, а следующие три дня мог полноценно посвятить учебе.

— Это был такой компромисс. Я мог зарабатывать неплохие деньги, при этом не бросал идею обучиться новой специальности.

— А сколько может зарабатывать официант?

— Я устроился в кафе, где был большой поток людей, высокая проходимость. Благодаря этому на чаевых в будний день зарабатывал рублей 70—80, в выходные — 100—150 (это было несколько лет назад. — Прим. Onlíner). В месяц выходила приличная сумма. Я не считал точно, но по ощущениям было $800—1000. При этом у меня оставалось три-четыре свободных дня в неделю. Чаще всего это были будние дни, все друзья на работе, поэтому учиться мне никто не мешал.

Учился с помощью онлайн-тренажеров, задавал вопросы в чатиках

Изучив стоимость популярных курсов по разработке, Павел решил на старте обойтись информацией из открытых источников. По его словам, достойное обучение стоит $1 тыс. — на него нужно было отложить деньги. Так вышло, что курсы в итоге и не понадобились.

— Сначала я просто стал смотреть на YouTube ролики, чтобы понять, как проще всего войти в сферу IT. Тогда на хайпе была фронтэнд-разработка, про нее много говорили — и я решил попробовать. Прямо так и вбил в Google запрос: «как стать фронтэнд-разработчиком». В интернете было расписано, что для этого нужно знать: HTML-верстку, CSS, JavaScript (JS). Окей, подумал я, начнем с HTML — и гуглил уже более конкретную информацию по верстке.

Начинал парень с тренажеров от российской HTML-академии. В отличие от онлайн-курсов, где есть преподаватель или ментор, здесь ты изучаешь весь пласт информации самостоятельно.

— Это как книжка, грубо говоря. Сначала идет теоретическая глава, потом практическое занятие. Плюс я находил специализированные чатики, где сидят опытные разработчики. Говорил: ребята, есть такая проблема, поясните то и то. И почти в 100% случаев люди отвечали, даже созванивались со мной, чтобы что-то объяснить. Еще я находил видео от опытных разработчиков, смотрел, как они верстают, и пытался повторить.

— Но как вы понимали, что уловили суть?

— Не понимал абсолютно. И судя по тому, что рассказывали старшие разработчики, это нормально: поначалу ты не сможешь сделать хорошо. Но если хоть что-то получается и как-то работает, это уже результат. Я получал от этого удовольствие, мог засиживаться допоздна, было очень много энтузиазма.

Согласился работать за 100 рублей (и это не шутка!)

После семи месяцев обучения Павел понимал, что еще не готов к полноценной работе в IT. Но так получилось, что из кафе ему пришлось уйти. Говорит, там была не очень комфортная обстановка, он вспылил и хлопнул дверью. Это подтолкнуло белоруса к тому, чтобы поискать более серьезную работу. Он стал рассылать резюме.

— Штук сто резюме тогда разослал — в основном на вакансии начинающих разработчиков, без опыта. Я готов был работать чуть ли не бесплатно, «хоть за хлебушек». Но были постоянные отказы, месяца два я не мог ничего найти. А потом мне, считайте, повезло. Позвонили из компании, которая занималась удобрениями. Айтишечка не была для них основным направлением — так, эксперимент. Я пришел на собеседование. Меня спросили: «Знаешь JavaScript?» Я говорю: «Нет». — «PHP знаешь?» — «Нет, только верстку знаю».

И меня все равно взяли. Первый месяц я работал бесплатно, а со второго месяца получал 100 рублей.

Хоть деньги платили откровенно смешные, Павел был счастлив. Он говорит, что согласился бы и на бесплатную работу — чтобы получить реальный опыт. Но денежный вопрос при этом никуда не ушел. На тот момент парень снимал квартиру с девушкой, и нужно было как минимум оплачивать аренду. Выручила опять же работа официантом.

— Пришел сезон, и в том кафе сменился администратор. Она сказала, что людей категорически не хватает, попросила помочь. Я предложил стать «вечерним официантом», то есть приходил вечером в выходные, иногда в будние дни и, грубо говоря, «снимал все сливки». Работал в то время, когда в кафе было максимум пьяных и щедрых людей, готовых оставлять чаевые. Таким образом продержался еще восемь месяцев.

За год дорос до зарплаты в 600 рублей. А где тысячи долларов?

Как официант, парень зарабатывал $400—500. Программистская зарплата тоже росла, но очень медленно.

— Первый месяц мне заплатили 0 рублей, потом два месяца — по 100 рублей, потом три месяца — по 300 рублей. В итоге за год по зарплате я вырос до 600 рублей. Немного, зато меня радовало то, что мой скил стал очень быстро расти. Я учился делать лендинги, сайты интернет-магазинов, корпоративные сайты. Технологии там, конечно, использовались совсем не такие, как в больших IT-компаниях, но, тем не менее, я набирался опыта.

— А с девушкой не было конфликтов из-за зарплаты в 600 рублей?

— Моя будущая жена, наоборот, всегда была двигателем моего прогресса. Я сам по себе такой немного аморфный: попал в айтишечку и сижу довольный, все хорошо! А она подталкивала меня к тому, что я должен пробовать дальше, нужно пытаться устроиться в другую компанию. Говорила: жги, все получится, хотя бы попробуй, никто тебя за это не ударит.

Павел набрался смелости и решил походить по собеседованиям. Пробовал раз десять — и каждый раз получал отказы.

— Приходит технический специалист, начинает задавать вопросы, и ты теряешься: где-то паника, где-то стресс, где-то нехватка опыта и знаний. После каждого такого собеседования я думал: какое я ничтожество, никому я не нужен. Зато таким образом ты начинаешь четко видеть, где у тебя пробелы. Приходишь домой и начинаешь разбираться в теме: копаешь, копаешь, копаешь.

Потом еще одно собеседование — и тебе снова показывают, что ты ничего не знаешь. И в итоге ты каждый раз учишься и растешь.

Пришел на $600 в крупную компанию: «Я даже офис был готов подметать»

Павел не оставлял попыток найти работу в серьезной IT-компании. Помимо технической части, он решил поработать над своим профилем в LinkedIn, которым активно пользуются рекрутеры. Добавил в контакты HR-специалистов, прописал ключевые слова — и со временем ему стали сами присылать предложения по работе.

— Однажды мне написал HR из крупной международной компании с офисом в Беларуси. Я рассказал про свой опыт, честно признался, что многого не знаю, но там как раз искали человека на внутренний проект, я им подходил. И даже английский был не нужен — он у меня на низком уровне, потому что в школе учил немецкий. Я был счастлив: меня берут в крутую компанию и предлагают целых $600! Да за такую зарплату я еще и офис был готов подметать! — шутит Павел.

Первые месяцы на новой работе белорус испытал что-то вроде культурного шока. Он был потрясен, в каких комфортных условиях работают айтишники.

— Прихожу на кухню, а там фрукты лежат. Я спрашиваю: «Можно кушать?» Мне отвечают: «Нужно», — с улыбкой рассказывает парень. — Кофе вкусный, печенье, летом набивают холодильник мороженым, каждый месяц празднуют день именинника: вот вам пиво, пицца — отдыхайте, ребята.

Я почувствовал, каково это — когда тебя реально ценят, когда компании выгодно, чтобы ты развивался и чувствовал себя комфортно.

Страдал комплексом самозванца: «Считал себя ненастоящим программистом»

Как только Павел получил новую работу, из кафе он уволился, решив сконцентрироваться на новых задачах. Признается, что в некоторых технологиях поначалу «плавал», осваивал их на ходу, чтобы не упасть в грязь лицом.

— Но в целом было уже полегче, потому что ты находишься в офисе, где много разработчиков. Можешь подойти с ноутбуком к коллеге, задать ему вопрос. В этой компании я стал очень быстро расти. Конечно, «синдром самозванца» еще долго меня не отпускал. Казалось, вот сейчас все вокруг заметят, что я ненастоящий программист, и скажут: «Уходи!» Но такого не было. В компании составляют план развития каждого сотрудника. В таблице прописывают твои навыки, которые есть сейчас и которые должны быть через полгода. Ты ставишь для себя четкие цели и задачи и идешь к ним.

Павел говорит, что пришел в компанию на зарплату, которая изначально была ниже рынка. Как и другим программистам, со временем ему тоже пересматривали месячную сумму, но все равно он зарабатывал меньше, чем коллеги. До определенного момента такой расклад белоруса устраивал, но, набравшись опыта, он решил добиваться повышения.

— Если у ребят с таким же опытом зарплата была $2200—2300, то у меня, когда уходил, — $1800. Я попросил зарплату повыше, мне отказали. Тогда я решил посмотреть, какие есть предложения на рынке. Это было прошлым летом — такой период, когда вакансий было очень много, а разработчиков мало. Я выбрал три-четыре проекта, походил по собеседованиям, прошел несколько из них. Остановился на небольшой компании, где и зарплату предложили отличную, и проект показался мне интересным. Когда сообщил, что ухожу, начался процесс удержания сотрудника: мне готовы были платить такую же зарплату, как на новом месте. Но я решил все-таки попробовать себя в другой компании.

Сейчас Павел считается мидл-разработчиком, у него накопился неплохой опыт, он может менторить новичков. Белорус очень доволен и проектом, и коллективом, и зарплатой (около $3 тыс.).

— Приходится еще книжки штудировать?

— Теперь уже надо заставлять себя учить что-то новое, потому что после определенного этапа ты попадаешь в тепличные условия. Но есть понимание, что, если я застряну, в этой сфере можно очень быстро все потерять. Пока главная проблема — это английский. Я начал учить его полтора года назад. Читаю уже хорошо, могу что-то написать, но говорить не получается — стопор. При этом писать код можно и без английского. Конечно, это плохо, что я не могу напрямую поговорить с заказчиком из Австралии, должен отнимать время у дорогостоящих специалистов. Тем не менее препятствием для работы это не стало.

— После курсов не всем удается устроиться на работу в IT. Как думаете почему?

— Тут, конечно, многое зависит от удачи. И важно упорство, целеустремленность. Если ты ходишь на курсы, тебя должны цепями привязывать к парте, чтобы ты не укусил преподавателя в стремлении получить знания. С таким отношением к учебе точно все получится, нужно все до копейки выжимать из тех денег, которые ты потратил на обучение. И, как показывает мой опыт, курсы, в принципе, не обязательны. Можно заниматься и дома, но делать это важно регулярно, относиться ответственно, бо́льшую часть времени посвящать учебе.

Еще, я бы сказал, очень важно верить в себя. Когда я падал духом, хотел все бросить, уйти на полную ставку официантом, меня всегда поддерживала жена. Говорила, что у меня все получится, — и я маленькими шажочками я шел дальше.

А потом ты решаешь задачу, с которой долго не мог справиться, и такой адреналин выделяется! Эйфория самая настоящая.

— А эйфория от большой зарплаты у вас есть?

— Да, я благодарен судьбе за то, что все так сложилось. Не скрываю, что пришел в эту сферу именно за деньгами, ведь, когда у тебя хорошая зарплата, ты многое можешь себе позволить, это совершенно другое качество жизни. Допустим, я играл в игры, и мне хотелось купить железо помощнее, но денег на такую блажь не было. А когда ты хорошо зарабатываешь, легко можешь позволить себе такие покупки.

А еще в IT я всегда видел перспективы. Понимал, что смогу трудиться на работодателя из любой точки мира, что не буду привязан к месту, что у меня будут постоянные возможности для роста. И это очень приятное ощущение, когда ты не сидишь на месте и не покрываешься плесенью.

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