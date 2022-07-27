У Путина до конца года есть три важных даты 2 27.07.2022, 8:46

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фото: EPA

Контрнаступление ВСУ ставит Кремль в жесткие рамки.

Россия намерена провести "референдумы" и аннексировать территории четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Такое мнение высказал Радио НВ журналист Сергей Гармаш.

"Причем Донецкую, Луганскую планируется аннексировать полноту, то есть в пределах административных границ. Что касается Херсона и Запорожья, думаю, что не принято окончательное решение - оно будет зависеть от ситуаций на фронте, действий наших военных", - говорит он.

Говоря о сроках "референдумов", журналист напомнил, что их запланировали на 11 сентября - так называемый "единый день голосования" в РФ. При этом он усомнился, что оккупанты успеют подготовиться до этой даты и захватить больше украинских территорий, чем сейчас.

"Это будет очень тяжело им сделать, поэтому я думаю, что 11 [сентября] - нет. Но у нас еще есть 7 октября - 70-летие Путина. Думаю, что российские военные любят к таким датам какие-то подарки делать своим вождям. Давайте не забывать, что 30 декабря будет 100 лет со дня основания Советского Союза. Учитывая, что для Путина история имеет особое значение, думаю, что могут пытаться и к этому сроку что-то присоединить, воссоздать Советский Союз в какой-то форме. Все будет зависеть, конечно, от их успехов или, я надеюсь, неуспехов на фронте", - подчеркнул Гармаш.

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