Власти Беларуси разорвали два важных инвестиционных договора с западными компаниями
- 27.07.2022, 8:53
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Беларусь останется без логистического парка и деревообрабатывающего комплекса.
Правительство Беларуси разрешило расторгнуть два инвестиционных договора с зарубежными компаниями. Это предусмотрено постановлением Совмина № 488 от 25 июля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В документе говорится, что Минтранс может расторгнуть инвестиционный договор между Беларусью и компанией Antwerpse Ontwikkelings-en Investeringsmaatshaрij из Бельгии, заключенный в 2009 году.
Этот договор предусматривает создание в Беларуси логистического парка на основе универсальной инфраструктуры, который позволял бы обрабатывать грузы, перевозимые воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Его планировали построить на территории Национального аэропорта Минск.
Могилевский облисполком в свою очередь сможет расторгнуть другой инвестдоговор, который был заключен в 2011 году между Беларусью и ЗАО «ВАКАРУ МЯДЕНОС ГРУПЕ» из Литвы. Согласно этому договору на территории СЭЗ «Могилев» планировалось создать деревообрабатывающий комплекс.
В постановлении также говорится, что принять решения о прекращении действий этих инвестдоговоров уполномоченные ведомства могут «при наличии на это оснований». О каких основаниях идет речь — не сообщается.