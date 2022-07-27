Власти Беларуси разорвали два важных инвестиционных договора с западными компаниями 27.07.2022, 8:53

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Беларусь останется без логистического парка и деревообрабатывающего комплекса.

Правительство Беларуси разрешило расторгнуть два инвестиционных договора с зарубежными компаниями. Это предусмотрено постановлением Совмина № 488 от 25 июля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится, что Минтранс может расторгнуть инвестиционный договор между Беларусью и компанией Antwerpse Ontwikkelings-en Investeringsmaatshaрij из Бельгии, заключенный в 2009 году.

Этот договор предусматривает создание в Беларуси логистического парка на основе универсальной инфраструктуры, который позволял бы обрабатывать грузы, перевозимые воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Его планировали построить на территории Национального аэропорта Минск.

Могилевский облисполком в свою очередь сможет расторгнуть другой инвестдоговор, который был заключен в 2011 году между Беларусью и ЗАО «ВАКАРУ МЯДЕНОС ГРУПЕ» из Литвы. Согласно этому договору на территории СЭЗ «Могилев» планировалось создать деревообрабатывающий комплекс.

В постановлении также говорится, что принять решения о прекращении действий этих инвестдоговоров уполномоченные ведомства могут «при наличии на это оснований». О каких основаниях идет речь — не сообщается.

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