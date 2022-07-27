Казахстанский бизнесмен: Когда рассыплется РФ, у Украины и Казахстана будет общая граница 27.07.2022, 8:57

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Она будет проходить где-нибудь между Волгой и Доном.

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом журналист Арман Шураев в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону не исключил, что вследствие войны с Украиной Россия распадется.

Он уверен "на 200%, на 300%", что в этой войне победу одержит Украина.

"Мы [в Казахстане] убеждены, что вместе весь цивилизованный мир поставит на место эту русскую военщину и убьет этого ведмедя в его берлоге, – сказал бизнесмен. – Не удивлюсь, если через два-три года, когда рассыплется РФ, у нас будет общая с вами граница – где-нибудь между Волгой и Доном".

Шураев предположил, что руководство России ведет агрессивную политику и инициирует нападения на другие страны именно потому, что чувствует ее скорый распад.

"Я думаю, что кремлевские аналитики давно поняли: внутри России со времен полураспада (а полураспадом я называю распад Советского Союза) этот процесс не остановился и что центробежные силы внутри самой России привели бы к тому, что она сама начала бы распадаться на губернии, – считает предприниматель. – Поэтому [президент РФ Владимир] Путин решил оттянуть это, создав образ "собирателя земель русских".

Оккупация части Молдовы, Грузии, Украины – это звенья одной цепи, продолжил Шураев. Но украинцы, подчеркнул он, "обломали Путину рога".

"Мы должны благодарить украинцев и брать пример с вас, как надо объединяться. У вас не только простые люди, но и олигархи сплотились перед лицом общего врага. Я думаю, что сейчас в муках, в крови рождается новая Украина. Абсолютная новая. Это будет самая успешная страна Европы, на которую будут равняться все. На нее уже сейчас равняются", – резюмировал бизнесмен.

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