Видео с польской границы: кошка напала на волка

Видео с польской границы: кошка напала на волка2
- 27.07.2022, 9:20
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Встреча состоялась ровно на границе двух цивилизаций.
Тревожную и поучительную ситуацию сняла камера польских пограничников ночью на контрольно-следовой полосе. На этот раз обошлось без людей. С польской стороны к границе зачем-то пришла кошка с котенком. С противоположной (какая там страна — не уточняется) явился волк. Встреча состоялась ровно на границе двух цивилизаций, пишет onliner.by.
Судя по всему, справа — молодой волк. Возможно, он впервые видит такое наглое существо — ему любопытно и страшновато. Кошка, в свою очередь, опасно выгибает спину и топорщит хвост, обороняя свою территорию. Без особых размышлений она бросается на противника, загоняет его туда, откуда пришел. Пока мама расправляется с волком, котенок наблюдает за этим из борозды.
Разумеется, поляки не могли не сопроводить эту сцену музыкой из фильма «Миссия невыполнима».