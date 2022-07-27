Стало известно, сколько танков осталось у России на поле боя
- 27.07.2022, 9:07
- 4,088
Тем временем Украина пополняет свой арсенал с помощью поставок и трофеев.
Количество украинских и российских танков, участвующих в боевых действиях, почти сравнялась.
Об этом в разговоре с ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Смотрите, у российской армии в оперативном составе Вооруженных сил было более 3500 танков, из которых мы почти половину уже уничтожили. На территории Украины воюют около 500-600 танков. В боевом составе Вооруженных сил Украины примерно столько же - где-то 500-600 машин. И мы за счет регулярных крупных партий поставок выравниваем это количество", – сказал эксперт.
Жданов напомнил, что в конце мая Украина получила 230 боевых машин, а сейчас ожидает еще 236 танков. Кроме того, у украинских военных есть трофейная техника российских оккупантов.
"Мы за счет таких партий держим паритет количества машин, которые принимают участие в боевых действиях", - отметил он.