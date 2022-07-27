«Ник и Майк»: Снос Лукашенко можно запустить извне 1 27.07.2022, 9:00

Что способны сделать белорусы за границей и внутри страны.

Телеграм-канал «Ник и Майк» спрогнозировал возможные шаги по демонтажу режима Лукашенко в Беларуси:

— Нужно не забывать две вещи: 1) белорусский вопрос никто не решит вместо белорусов; 2) снос лукашизма, возможно, снаружи запустить проще, чем изнутри.

Это значит, что:

- Представителям свободной Беларуси нужно найти новые цели и продолжать долбить: мы поднимали тему создания новых профсоюзов и исключения Беларуси из МОТ, тему налаживания связей с Украиной, на повестке вопросы признания режима синепала террористическим (отчет ИКАО в помощь);

- в самой Беларуси нужно налаживать связи между тем, кто остался. Опасны любые сборы, но им не отобрать наше самое действенное оружие - белорусскую мову. Плюс никуда не делся наш креатив. Тематическая пятничная вечеринка может быть чуть больше, чем просто поход на пиво. А увлечение пением может превратиться в разучивание важных белорусских песен.

- в Беларуси нужно распространять информацию: между родными, коллегами, друзьями. Вот здесь удобная инструкция, как отключить родных от телевизора и предложить им замену. Представителям свободной Беларуси думать над новыми каналами распространения информации;

- в Беларуси нужно контролировать учебный процесс в школе и садике. Правильная информация дома – и ваш ребенок в игре «русские против немцев» не будет хотеть играть за русских, а еще будет знать, какой флаг правильный и что обозначает «Жыве Беларусь!». Это наша самая главная инвестиция в независимость.

И таких пунктов много. Главное помнить, что белорусы мы – вместе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».