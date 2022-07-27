Как выглядят самые дорогие квартиры в «Маяке Минска» 4 27.07.2022, 9:32

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Среди них есть варианты с 200-летним кирпичом и аквариумом.

Журналисты realt.by изучили предложения в жилом комплексе «Маяк Минска. Отметим, что нашу «планку для VIP» в 200 тысяч долларов преодолели всего около десятка готовых квартир. Мы покажем вам самые интересные из них.

Так, эта 3-комнатная квартира по улице Петра Мстиславца, 22 привлекла наше внимание интересной плиткой на кухне и аквариумом в гостиной. Но обо всем по порядку.

Квартира площадью 119 «квадратов» находится на последнем, 10-м, этаже дома напротив ТЦ «Дана Молл».

Тут есть кухня, совмещенная с гостиной, 2 отдельные спальни, 2 санузла, рабочий кабинет, гардеробная и постирочная. Максимальная высота потолков − 3,30 метра.

Данная квартира укомплектована бытовой техникой и мебелью и полностью готова для проживания. В основной спальне установлены окна в пол и внутрипольные радиаторы отопления. Вторая спальня оборудована встроенным шкафом и большим экраном для проектора.

Что касается той самой плитки, то из объявления можно узнать, что «фартук» на кухне — ручной работы, а значит, каждая плитка в нем − уникальна.

Изюминкой квартиры является большой морской аквариум с тропическими рыбками, моллюсками и кораллами. За красотой подводного мира можно наблюдать из кухни-гостиной или уютного кабинета.

Стоимость — 249,9 тысяч долларов.

Эта брутальная квартира, как подчеркивается в объявлении, «нарушает стереотипы». Она расположена на 2-м этаже 25-этажной высотки по улице Мстиславца, 8.

В квартире площадью 110 «квадратов» выделена кухня-гостиная и 2 отдельные спальни. Из особенностей — большое количество техники BOSCH (вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, стиральная и сушильная машины), перегородки из двухсотлетнего кирпича и собственная терраса с освещением и розеткой для подключения электрогриля.

Стоимость — 269,9 тысяч долларов.

А эта квартира понравится тем, кто хочет засыпать, любуясь панорамными видами на город и Национальную библиотеку. Жилье расположено в доме по улице Туровского, 14 (на 19-м из 25 этажей).

В квартире площадью 100 квадратных метров выполнен дизайнерский ремонт. Тут есть две спальни, просторная гостиная-кухня и гардеробная. В гостиной можно заметить интересный стеллаж с большим количеством мест для хранения, а также подвесное кресло.

Рядом с домом расположились идеальные места для прогулок и занятий спортом − бульвар Пикассо с поющими фонтанами, набережная Слепянской водной системы и лесопарк.

Стоимость — 296 тысяч долларов.

Кстати, самой дорогим жильем в квартале по-прежнему остается пятикомнатная квартира в доме «Делакруа». Про эти апартаменты мы рассказывали еще зимой — правда, тогда квартира продавалась за 400 тысяч долларов, а сегодня подешевела на 11 тысяч.

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