Раскрыт российский генерал, командующий группировкой войск «Запад» 2 27.07.2022, 9:38

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Перед войной он принял участие в ряде учений в Беларуси.

В российском Минобороны раскрыли карту одного из военных тузов - командующего группировкой войск "Запад".

Им оказался генерал-лейтенант Андрей Иванович Сычевой, военный преступник высшего ранга, отдающий приказы в войне против Украины.

Как говорится в сюжете проекта УНИАН FreeДом, как таковой информации о командующем группировкой "Запад"- крупицы. Сами россияне признаются, что он относится к самым закрытым для прессы военачальником такого ранга. На все просьбы журналистов дать интервью Сычевой отвечает одинаково: "Давайте поговорим после операции".

Сычевому - 53, он родился в Крымском районе Краснодарского края, окончил Суворовское, а в 1990-м - Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище. Служил в танковых и мотострелковых частях. После академии ВС РФ дошел от замкомандира полка дошел до замкомандира дивизии. С ноября 2009-го по январь 2011-го - командир 70-й мотострелковой бригады Дальневосточного военного округа. Далее год на должности командира 59-й мотострелковой бригады Восточного военного округа. В мае 2013-го Андрей Сычевой становится командиром второй мотострелковой Таманской дивизии Западного военного округа.

После ряда учений в Беларуси Сычевой становится начальником штаба пятой общевойсковой армии Восточного военного округа, а уже в 2017-м его фамилия попадает в тайный список Путина. Закрытым указом президент России назначает офицеров командования восьмой армии, которая должна охранять границы, прежде всего с Украиной.

В 2019-м он получает звание генерал-лейтенанта. Подчиненные Сычевого рассказывают, что их командир бывает очень жестким с теми, кто тянет резину с выполнением приказа. Иногда врежет, но если поймет, что сгоряча перебрал в словах или несправедливо устроил разнос офицеру, обязательно извинится. Есть в биографии Сычевого интересный момент: в ноябре 2021 он освобожден от должности, правда, об этом в открытых источниках ничего нет. Но через два месяца в феврале 2022-го Андрей Сычевой попадает под персональные санкции Евросоюза.

"И теперь, когда российское Минобороны вскрыло в своих рядах Андрея Сычевого, понятно, что на его счету тысячи смертей украинцев", - подытожили журналисты.

Ранее глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу отдал приказ уничтожать украинские беспилотники в приграничных с РФ районах. Приказ уничтожать украинские беспилотники был отдан командующему российской группировки войск "Запад" в Украине.

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