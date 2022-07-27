Экономист: От продукции «Беларуськалия» отказывается даже Китай 3 27.07.2022, 9:49

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Главные предприятия страны работают на склад.

В комментарии «Белсату» экономист Алесь Алехнович отметил, что на основании данных только за один июнь пока трудно сказать, что экономика Беларуси «уже нащупала дно».

Для более точной оценки динамики ВВП следует все же смотреть еще на два-три месяца.

«По-прежнему есть рецессия – падение экономики. По-прежнему предприятия работают на склад. По-прежнему у многих предприятий проблемы с финансированием даже зарплат, и они вынуждены брать на это кредиты из банков. По-прежнему есть проблемы, связанные с санкциями», – подчеркнул экономист.

Он напомнил, что, например, «Беларуськалий» из-за санкций даже сократил экспорт в Китай. Последний хоть и не вводил санкции, но доставить туда грузы становится сложно.

«Поэтому проблемы в экономике есть. И пройдено ли дно, я бы категорически не говорил», – заявил Алесь Алехнович.

Эксперт отметил, что белорусская экономика очень зависит от ситуации в России. Там местный Центробанк улучшил прогноз относительно экономики РФ: если в апреле рецессия предсказывалась в размере 8-10%, то в июле – только 4-6%.

«Раз Центральный банк России надеется, что рецессия будет меньшей, то, возможно, и в случае с Беларусью апокалиптические сценарии все-таки не сбудутся. И эта рецессия не будет такой глубоко, как раньше – сразу после начала войны – экономисты рассчитывали», – считает экономист.

Вместе с тем, по его мнению, многое будет зависеть от уровня политических контактов между властями в Минске и Москве. Эксперт напомнил, что на сегодняшний день на российский рынок завязано около 60% белорусского экспорта.

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