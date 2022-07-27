закрыть
27 июля 2022, среда, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России дрон сбросил фугас на сотрудников ФСБ

6
  • 27.07.2022, 9:53
  • 7,540
В России дрон сбросил фугас на сотрудников ФСБ

Видеофакт.

В Брянской области России беспилотник нанес удар рядом с таможенным складом, где хранятся боеприпасы российских войск. Дрон сбросил фугас, который попал по сотрудникам ФСБ. Об этом сообщил украинский журналист Орест Сохар.

В своем Telegram-канале он написал о том, что на территории России, в Брянской области, рядом с таможенным складом, где хранятся боеприпасы для российских войск, был сброшен фугас. Снаряд попал по сотрудникам ФСБ.

"Об этом мне сообщили читатели канала, в качестве доказательства отправив видео. Подтверждение этому хлопку нашел в местном канале "Подслушано Брянск", который сообщает минимум об одном 200-м", - подчеркнул Сохар в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Украина выиграла вторую фазу войны
Украина выиграла вторую фазу войны Аркадий Бабченко
Путин теряет контроль
Путин теряет контроль Тимоти Снайдер
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі
Гэта і ёсць нацыянальна-вызваленчы рух Беларусі Андрэй Саннікаў
Путину осталось недолго
Путину осталось недолго Леонид Невзлин