В России дрон сбросил фугас на сотрудников ФСБ 6 27.07.2022, 9:53

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Видеофакт.

В Брянской области России беспилотник нанес удар рядом с таможенным складом, где хранятся боеприпасы российских войск. Дрон сбросил фугас, который попал по сотрудникам ФСБ. Об этом сообщил украинский журналист Орест Сохар.

В своем Telegram-канале он написал о том, что на территории России, в Брянской области, рядом с таможенным складом, где хранятся боеприпасы для российских войск, был сброшен фугас. Снаряд попал по сотрудникам ФСБ.

"Об этом мне сообщили читатели канала, в качестве доказательства отправив видео. Подтверждение этому хлопку нашел в местном канале "Подслушано Брянск", который сообщает минимум об одном 200-м", - подчеркнул Сохар в сообщении.

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