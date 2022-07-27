У берегов Израиля нашли редкую древнеримскую монету 27.07.2022, 9:57

На ней изображена богиня Луны.

Редкая 1850-летняя исключительно хорошо сохранившаяся бронзовая монета с изображением римской богини луны Луны была найдена у побережья Кармеля в Хайфе, сообщило Управление древностей Израиля.

Монета была отчеканена в Александрии, Египет, во время правления императора Антонина Пия (138-161 гг. н.э.). На реверсе изображена Луна над изображением зодиакального знака Рак. На монете стоит дата «Восьмой год», что соответствует восьмому году правления Антонина Пия, примерно 144/145 г. н.э.

Хотя IAA не сообщило точно, когда монета была обнаружена, подразделение морской археологии Управления древностей Израиля обнаружило монету на морском дне во время поиска, чтобы защитить артефакты от прибрежной застройки.

Находка принадлежит к серии из тринадцати монет, двенадцать из которых изображают различные знаки зодиака, а еще одна представляет собой полное зодиакальное колесо.

Директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля Джейкоб Шарвит сказал, что такая монета впервые была найдена у побережья Израиля.

Шарвит сказал, что «это редкое дополнение к коллекции национальных сокровищ».

«На средиземноморских берегах и в водах Израиля было обнаружено множество археологических памятников и находок, свидетельствующих о связи в древности между средиземноморскими портами и соседними странами. Эти находки, затерянные в море и исчезнувшие из виду на сотни и тысячи лет, прекрасно сохранились; некоторые из них чрезвычайно редки, и их открытие дополняет часть исторической загадки прошлого страны», — сказал он.

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