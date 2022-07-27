У Путина забирают контроль над российской политикой 6 27.07.2022, 10:02

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Аббас Галлямов

Глава Кремля не в силах спорить с силовиками.

Политолог Аббас Галлямов написал об испортившихся отношениях России и Израиля.

– Нынешний кризис в отношениях России с Израилем – это еще одно доказательство того, что фактор Путина в российской политике слабеет, – пишет Галлямов. – Не секрет, что в среде российских силовиков антисемитизм – явление достаточно распространенное.

До сих пор открыто проявлять его, однако, было не принято. Дело в том, что сам Путин – не антисемит, он вообще человек, к этническому фактору равнодушный. Зато вот к Израилю российский президент исторически относился очень хорошо.

Еврейское государство является для него, некоторым образом, ролевой моделью. Оно доказало, что можно десятилетиями существовать во враждебном окружении и при этом успешно развиваться; можно игнорировать мнение мирового сообщества и проводить независимую внешнюю политику; можно разговаривать с соседями с позиции силы и так далее.

Короче, это путинский идеал. К тому же, Израиль традиционно равнодушен к правозащитной риторике и поэтому в отличие от Европы и США никогда не пытался давить на Россию, используя обвинения в нарушении прав человека и подавлении демократических свобод.

После нападения на Украину Израиль, например, не ввел против России никаких санкций, а еще отказался продавать Украине оружие, хотя та очень об этом просила.

Месяц назад – после скандала, связанного с заявлением Лаврова о еврейских корнях Гитлера, – Путин счел возможным в разговоре с Беннeтом даже извиниться – вещь, которой он до этого совершенно не злоупотреблял.

Тот факт, что несмотря на слабость, которую Путин всегда испытывал к Израилю, Россия все-таки пошла на обострение отношений с ним, – при том, что объективно оно ей невыгодно, у нее и без того недоброжелателей хватает, – нельзя объяснить ничем иным, кроме роста влияния силовых ведомств.

Для генералов их давняя ненависть к евреям оказалась важнее внешнеполитических интересов страны. МИД, похоже, они контролируют уже полностью; про то, что подавший в суд иск о ликвидации «Сохнута» (организации, которая помогает репатриации евреев – С.) Минюст когда-то считался либеральным ведомством все забыли, это уже давно вотчина силовиков.

Похоже у Путина уже не осталось сил спорить с руководителями своих силовых ведомств. Медленно, но верно они забирают контроль над российской политикой себе.

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