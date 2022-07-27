Эстония придумала, что делать с застрявшими в портах белорусскими удобрениями

Эстония придумала, что делать с застрявшими в портах белорусскими удобрениями2
- 27.07.2022, 10:05
- 4,784
Речь идет о 69 тысячах тонн.
Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата предложила национализировать застрявшие в портах белорусские удобрения и использовать их по назначению в эстонском сельском хозяйстве, сообщает Baltic Times.
По данным палаты в эстонских портах Мууга и Силламяэ застряли 69 тыс. тонн удобрений. Тонны нитрата аммония не могут покинуть порт из-за санкций. И чем дольше они стоят в порту, тем опаснее становятся. Именно такой груз стал причиной взрыва в Бейруте в 2020 году. Утилизировать такое удобрение сложнее, дороже и намного более опасно, чем просто продать.
При этом “застрявших” объемов достаточно, чтобы целый год сельское хозяйство Эстонии не нуждалось в аммиачной селитре, пишет эстонское медиа ERR.
Палата предлагает распределить объемы со складов между эстонскими торговцами удобрениями. Загвоздка в том, что крупнейшие продавцы удобрений в Эстонии установили внутреннее правило, согласно которому они не будут торговать удобрениями российского или белорусского производства. Поэтому палата предлагает их национализировать.
“Если удобрения, хранящиеся в Силламяэ и Мууге, будут национализированы, операторам будет легче продавать их на эстонском рынке. Если товар объявлен государственным, то удобрение можно продать, например, на аукционе”, — пишут журналисты эстонского медиа.
Палата подчеркивает, что решение об освобождении аммиачной селитры от санкций или о национализации запасов должно быть принято как можно быстрее. Тогда его можно будет использовать уже осенью.
При этом сейчас аммиачная селитра поставляется в Эстонию из стран, которые не подпадают под санкции, по очень высоким ценам. В палате посчитали неразумным объявлять удобрение опасным отходом и тратить средства на его утилизацию, в то время как можно использовать его по назначению.