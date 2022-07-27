В Украине ликвидировали старшего оперуполномоченного из Башкирии 8 27.07.2022, 10:07

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Оккупант приехал воевать в звании майора.

На войне в Украине нашел свою смерть российский оккупант, майор МВД на пенсии Марат Давлянов. Его ликвидировали 18 июня, а похоронили 24 июля.

Как сообщили росСМИ, военный проживал в Архангельском районе Башкирии. Украинский офицер и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в Twitter пошутил, что Давлянов сделал "шаг доброй воли" – официально "денацифицировался и демилитаризовался".

Известно, что оккупант родился и вырос в селе Абзаново. В советскую армию его призвали в 1985-м. Мужчина более 14 лет работал в российском МВД старшим уполномоченным уголовного розыска.

Он уже был на пенсии, однако все равно присоединился к преступной российской "спецоперации" против украинского народа.

В Давлянова остались жена, сын и дочь, а также две племянницы, которых он воспитывал после смерти сестры.

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