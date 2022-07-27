Наталья Радина: Окружение Лукашенко понимает, что его авантюра закончится поражением 3 27.07.2022, 10:09

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Наталья Радина

Многие белорусские военные и чиновники задумались о своем будущем.

Как остановить ракеты, которые летят с территории Беларуси на украинские города? Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в новой программе Studio Х97:

— Нужно серьезно думать об освобождении Беларуси. Мы говорили это еще до начала войны. Много лет мы доказывали, что Беларусь — это ключевая страна в регионе. Что если Беларусь будет свободной и демократической страной — это гарантия безопасности всего европейского региона. В том числе, мы обращались и к украинским властям и говорили: «Помогите нам, помогите белорусской оппозиции». Необходимо поддерживать независимые медиа в Беларуси, для того, чтобы доносить до людей информацию о том, что происходит, в том числе, и в Украине. Мы предлагали поставить FM-станции на территории Украины, чтобы они вещали на Беларусь. Мы предлагали, чтобы один из украинских телеканалов вещал в Беларуси, можно было поставить такое условие властям Беларуси тогда, при активных торгово-экономических отношениях. И это уже бы серьезно повлияло на ситуацию.

Но, к сожалению, нас не услышали. В 2020 году после разгона мирных демонстраций Украина не присоединилась к тем экономическим санкциям, которые ввел против режима Лукашенко Запад. Это, конечно, было серьезной ошибкой. Я очень надеюсь, что сейчас эти ошибки будут исправлены. Без свободной демократической Беларуси, повторю, невозможна свободная и независимая Украина. Необходима серьезная стратегия о том, как освобождать Беларусь.

Сегодня в Украине воюет очень много белорусских добровольцев. Есть и полк имени Кастуся Калиновского, и полк «Погоня». Знаю, что очень много белорусов воюет в различных подразделениях вооруженных сил Украины. И эти люди сегодня прямо говорят, что их цель — помочь Украине и освободить Беларусь. Поэтому давайте думать. Это, конечно же, дело военных и Украины, и стран НАТО. Давайте думать, как нам всем лишить Путина этого удобного плацдарма, в который он превратил Беларусь, с которого он нападает на Украину, с которого он грозится напасть на страны НАТО: Польшу, Литву, Латвию.

— Ты говорила о нападении. Можно ли рассчитывать на то, что окружение Лукашенко окажет какое-то сопротивление или это стойкие оловянные солдатики?

— Думаю, что там разные сегодня настроения. Разумные люди понимают, что этот кораблю идет ко дну и разумных людей, я думаю, там достаточно. Конечно же, многие из них боятся. Вряд ли способны на какие-либо активные действия люди, которые сегодня занимают какие-то ключевые посты, генералы белорусской армии либо топ-чиновники. Но я думаю, что очень много чиновников среднего звена и военнослужащих среднего звена, они сегодня задумались о своей судьбе. Они прекрасно понимают, что вся эта авантюра закончится поражением Путина и безусловным поражением Лукашенко. И они не хотят нести ответственность за те преступления, которые сегодня совершают эти режимы.

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