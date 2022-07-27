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СБУ в Ровенской области задержала белорусского шпиона

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  • 27.07.2022, 10:12
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СБУ в Ровенской области задержала белорусского шпиона

Он передавал лукашистам информацию об укреплениях на границе.

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который передавал Беларуси информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«„Соседей“ особенно интересовали укрепления на приграничных территориях», — добавили в СБУ.

Утверждается, что мужчина передал данные белорусским правоохранителям во время незаконного пересечения государственной границы с Беларусью. Проверяется информация и о других его визитах в Беларусь.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.114−2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

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