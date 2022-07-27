За что борется Украина 1 Тимоти Снайдер

27.07.2022, 10:12

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Тимоти Снайдер

На кону сражения украинцев против российских оккупантов очень простая идея.

Люди должны иметь возможность выбирать себе власть. Украинская демократия далека от совершенства, но украинцы совершенно справедливо считают, что их голоса имеют значение. За тридцать лет независимости они привыкли к демократии в этом очень широком смысле. Это часть их самоидентификации. Избранный президент Владимир Зеленский остается в Киеве и тем самым нивелирует иронический шлейф названия Слуга народа, который тянулся за ним после сериала, а затем и одноименной политической партии.

Целью российского вторжения было свержение руководства Украины и убийство или унижение ее законно избранных руководителей. Киев отстоять удалось, но везде, где Россия смогла захватить территорию, ее эмиссары похищали или убивали местное руководство. На данном этапе украинцы уже свыклись с тем, что могут выбирать свою власть, и что местные выборные должностные лица имеют определенные обязанности. Множество украинских местных чиновников сделали все возможное перед лицом неожиданной и часто смертельной ситуации, хотя об этом так никто и не узнает, как мир узнал о храбрости Зеленского.

Российская система основана на совсем других принципах, вернее, на их отсутствии. Она называет себя демократией, но это лишь насмешка над идеей демократии. Ее выборы — это ритуалы власти, в которых власть показывает, что она из себя представляет, фальсифицируя выборы и даже этого не скрывая. Когда появляется достойный соперник, такой как Алексей Навальный, он должен быть отравлен, а когда это не удается, посажен в тюрьму. Свободы, которые считаются само собой разумеющимися в Украине, такие как право на свободу слова или право на создание общественных объединений, в России не существуют.

Россияне знают, что им все время лгут. Система же уверяет их, что все вожди лгут везде и всегда, но, по крайней мере, ложь, которую они слышат, — российская ложь. Дело не столько в том, что россияне буквально верят тому, что им говорят по телевизору, сколько в том, что они воспринимают вымыслы как руководство к тому, что им следует говорить и делать. Но как только кто-то (прямо или косвенно) принял участие в войне, основанной на лжи, он оказывается замешанным во лжи и отвергнуть ее становится уже трудно. Вот как работает российская тирания и как работает тирания вообще: насилие делает ложь необходимой, и для людей ложь становится обыденностью.

Это то, что чувствуют, знают и понимают украинцы, поскольку Россия их сосед, поскольку с 2014 Россия оккупирует значительную часть их страны года, а в этом году оккупировала еще больше. Российское вторжение в Украину — это столкновение представлений о том, что такое политика, общество и жизнь. Это важнее истории или языка, дискуссия на тему истории или языка обычно просто способ артикулировать различие в политической философии.

Поскольку российская система отрицает возможность демократии, или свободных выборов, или гражданского общества, или журналистики, все эти атрибуты должны быть определены как фальшивые, чуждые или своего рода лицемерные. В противостоянии с Украиной их всех надо физически уничтожить, что доказывает несостоятельность российской системы. Да и саму Украину надо уничтожить, чтобы у россиян не сложилось представление о том, что в соседней постсоветской стране живут люди, которые считают само собой разумеющимся, что они могут голосовать, говорить и собираться по какому угодно поводу.

Поразительно, не правда ли, насколько близко стоят идеи самоуправления и выживания. Можно ли, например, представить США без идеи демократии? Наша демократия также несовершенна. Но есть американцы, хотелось бы думать, что большинство, которые верят, что имеют право выбирать себе власть, и что журналистика и гражданское общество — это естественная и нормальная часть политической жизни.

Тем не менее, в США мы сталкиваемся с ситуацией, когда наше базовое осознание того, что мы заслужили самоуправления, подвергается сомнению — не из-за иностранного вторжения, а из-за действий некоторых наших собственных политиков. Один из наших президентов пытался остаться у власти после поражения на выборах, и большая часть его политической партии продолжает жить своей большой ложью. За неудавшимся насильственным переворотом 2021 года, скорее всего, последует более скрытая версия в 2024 году: тихий переворот, при котором голоса не подсчитываются и штаты сами выбирают своих собственных избирателей, независимо от того, как люди голосуют, а Верховный суд будет уверять нас, что мы все равно никогда не имели права выбирать себе лидеров.

Неудивительно, что путинский режим пытался помочь Дональду Трампу быть избранным в 2016 и 2020 годах и триумфовал после попытки государственного переворота в 2021 году. Самоуправление переживает взлеты и падения на международном уровне. Но самые важные действующие лица в Америке — американцы. Самые главные противники самоуправления в Америке —американцы. Именно американцы попытались сменить режим в 2021 году, и, если мы не изменим курс, именно американцы (тираны во всем мире будут им аплодировать) попытаются сменить режим в 2025 году.

Люди, которые планируют очередной переворот, исходят из того, что США переживут переход к открытому авторитаризму и смогут бесконечно удерживать власть, лишая американцев права выбирать своих лидеров. Я думаю, что они ошибаются.

Они совершают в отношении своих соотечественников ту же ошибку, что и Путин в отношении украинцев: не понимая, что для многих из нас права и свободы — это не шутка, а идентичность, и что самоуправление — это не какой-то законодательный нюанс, а образ жизни — такой, ради которого стоит рисковать. Я ожидаю, что не меньше, чем в Украине, американские репортеры будут рисковать, объясняя, что на самом деле происходит, американское гражданское общество мобилизуется против экзистенциальной угрозы, и героями станут те, от которых мы совершенно не ожидали героизма.

Благодаря украинскому сопротивлению у всех нас появилась возможность хоть с какой-то надеждой подумать о будущем демократии.

Благодаря событиям 6 января американцы получили возможность подумать о выборе, который они могут сделать, чтобы сохранить нашу страну.

Было бы очень хорошо, если бы на промежуточных выборах в ноябре, мы голосовали только за кандидатов, которые разоблачают большую ложь о том, что Трамп победил на выборах 2020 года. Кроме того, важно, чтобы в следующие два года всем нам было ясно, что мы отстаиваем.

В Америке готовится второй переворот. Как и первый, он потерпит неудачу, если его попытаются осуществить, но он потерпит неудачу по-другому, расколов страну. Америка не выживет без самоуправления, и я боюсь, что она вряд ли переживет вторую попытку это самоуправление отнять.

Тимоти Снайдер, «Новое время»

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