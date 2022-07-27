Оккупанты признали, что Антоновский мост после нового удара ВСУ пришлось закрыть 9 27.07.2022, 10:16

4,490

Снабжение российских войск по нему остановлено.

Российские оккупанты признали, что в результате нового удара ВСУ Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил серьезные повреждения.

Об этом кремлевской пропаганде рассказал местный гауляйтер Кирилл Стремоусов, передает nv.ua.

По его словам, степень повреждений настолько серьезная, что мост пришлось полностью закрыть.

При этом ранее Стремоусов в своем утреннем видеообращении утверждал, что ракетный удар по стратегически важному для РФ объекту к серьезным разрушениям якобы не привел.

В ночь на 27 июля в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщали, что были нанесены удары по Антоновскому мосту, по которому оккупационные силы перебрасывают технику.

Утром в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту.

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».