Принц Саудовской Аравии хочет построить полукилометровый небоскреб длиной 120 километров 2 27.07.2022, 10:24

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Опубликован концепт проекта «Зеркальная линия».

Издание The Wall Street Journal опубликовало концепт проекта "Зеркальная линия", который намерены построить в Саудовской Аравии по плану принца Мохаммеда. Это здания 480 метров в высоту, 120 километров в длину с запланированным населением до пяти миллионов человек и стоимостью до $1 трлн.

"Зеркальная линия" будет проходить через побережье, горы и пустыню. Сооружение в виде двух параллельных домов будет иметь внутри линию железной дороги, вертикальные фермы, стадионы и причалы для яхт.

Это сооружение – один из ряда громких проектов в рамках "Ниома", проекта размером с Киевскую область, задуманного принцем Мохаммедом для диверсификации экономики Саудовской Аравии.

"Ниом", принадлежащий суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии, хочет привлечь иностранные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест.

Первоначальная оценка "Зеркальной линии", проведенная в январе 2021 года, свидетельствовала, что строительство должно происходить поэтапно и может длиться 50 лет. Сотрудники "Ниома" в документе выразили несколько факторов беспокойства. Люди могут избегать проживания в столь больших домах после пандемии, сооружение может изменить динамику грунтовых вод в пустыне и ограничить передвижение птиц и других животных.

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