Ученые раскрыли важный секрет плезиозавров 27.07.2022, 10:23

Долгое время они считались исключительно морскими рептилиями.

Их остатки, обнаруженные по всему миру, находили только в отложениях, сформировавшихся на дне океана. Теперь это устоявшееся представление готово пошатнуться — и все благодаря необычной находке, сделанной на севере Африки, в Марокко, пишет Naked science.

Там, в местонахождении Кем-Кем (Kem Kem Group), известном на весь мир богатейшей коллекцией окаменелостей позднего мелового периода, ученые обнаружили кости и зубы трехметровых взрослых и полутораметрового детеныша плезиозавра. И не в морских, а в пресноводных отложениях, сформировавшихся на дне древней реки.

Это открытие предполагает, что плезиозавры не были исключительно морскими животными и, как и среди нынешних дельфинов, в многочисленных рядах этих ящеров встречались свои «инии», предпочитавшие пресную воду соленой.

К сожалению, обнаруженные окаменелости слишком скудны — несколько позвонков, зубов и кость ласта, — чтобы идентифицировать находку (установлено лишь, что новый вид принадлежал к семейству лептоклейдовых — мелких и сравнительно короткошеих плезиозавров). Но сам факт, что плезиозавры могли заходить в реки, заслуживает внимания и заставляет пересмотреть особенности экологии древних ящеров.

Судя по характеру износа зубов (похожим образом стерты зубы гигантских спинозавров, живших в той же речной системе), при жизни плезиозавры кормились панцирными речными рыбами. Иными словами, они не были случайными гостями, но проводили довольно много времени в пресной воде, а может, были постоянными обитателями древних африканских рек.

Учитывая, что плезиозавры просуществовали на Земле около 100 миллионов лет, вполне вероятно, что африканский карликовый плезиозавр — лишь один из многих видов этих животных, приспособившихся к жизни в пресной воде.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».