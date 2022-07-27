«Местные еще не до конца понимают, кто такие айтишники» 1 27.07.2022, 10:28

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Белорус рассказал о переезде в Черногорию.

После начала войны в Украине белорусские ІТ-компании массово релокуются из Беларуси в другие страны. Чаще всего выбирают Польшу или Литву, однако хватает и куда более эксклюзивных направлений. Столичный айтишник рассказал «Нашай Ніве», как весной этого года вместе с семьей перебрался в Черногорию.

«Здесь одни из самых низких налогов в Европе»

До мая этого года минчанин Алексей (имя изменено по просьбе героя) никогда не бывал в Черногории, но для релокейта IT-специалист с 8-летним стажем выбрал именно эту страну.

После начала войны в Украине Беларусь стала слишком токсичной для многих заказчиков, и те больше не хотели сотрудничать с белорусскими компаниями.

«Большинство проектов свернулось, сложилась ситуация, когда нужно было выбирать: оставаться в Беларуси, чтобы, доработав по старым проектам, становиться безработным либо искать работу в российских компаниях. Если же было желание оставаться работать на прежнем месте, то нужно было уезжать из Беларуси.

У Черногории есть ряд преимуществ перед другими странами, которые уже находятся в ЕС. Белорусы могут попасть сюда без визы, здесь гораздо быстрее, чем в других странах, оформляют документы, да и налоги здесь одни из самых низких в Европе. С аналогом нашего соцфонда выходит всего 28%, а не около 40%».

Поскольку прямых рейсов из Минска в Подгорицу или Тиват сейчас нет, путь на Балканский полуостров был долгим и дорогим. В мае перелет через Стамбул обошелся семье минчанина в 1500 долларов.

Алексей говорит, что многие коллеги выбирают Подгорицу как столицу и самый крупный город в стране, но он решил пожить на побережье — в Будве.

Согласно результатам опроса в чате «Белорусы в Черногории», около трети из них живут в Будве. Фото: скриншот с телеграмм-канала « Белорусы в Черногории»

Минчанин искал квартиру еще в самом начале сезона, и это было не очень просто.

«На поиск квартиры ушло около двух недель. Изначально хотел поселиться в Херцег-Нови, но поскольку это уже было начало сезона, то найти достойное жилье по адекватной цене не удалось. За «клоповники» с югославским радио на кухне просили по 1000 евро в месяц, с предоплатой чуть ли не на полгода вперед.

Поэтому пришлось устроиться в Будве, заселились в евродвушку за 700 евро в месяц».

Коммуналка в Черногории по европейским меркам маленькая, за месяц вместе с интернетом придется платить около 50-60 евро. В зимний период траты на это могут возрасти до 100 евро. Центрального отопления в Черногории нет, поэтому в холодные месяцы люди чаще всего греют квартиры с помощью кондиционеров. Алексей надеется, что по окончании сезона цены на квартиры сильно изменятся и за аренду своих апартаментов он будет платить 250-300 евро.

«Черногорцы понимают ситуацию, сочувствуют, но все равно повышают ставки. Тем не менее, они еще не успели привыкнуть к тому, что к ним сейчас едет много людей, которые собираются здесь жить не только летом, но и по завершении сезона. Что касается айтишников, то местные по всей видимости пока еще не поняли, что мы делаем, почему работаем из дома, почти никуда не выходим и при этом достойно зарабатываем. Мы для них пока новое и не совсем понятное явление», — считает Алексей.

«В этой стране всегда хорошо относилась к россиянам»

По словам собеседника, около десятка белорусских ІТ-компаний уже имеют свои офисы в Черногории. А в самых популярных белорусских телеграмм-чатах, посвященных жизни в Черногории, насчитывается более 1000 участников.

«Тем не менее, белорусы — это капля в море. Если посмотреть по русскоязычным чатам и сообществам, то там в основном будут россияне.

В этой стране всегда хорошо относилась к россиянам, поэтому даже сейчас их здесь хорошо воспринимают. А если говорить о сербской части населения, то они в большинстве своем вообще симпатизируют Москве по всем направлениям, в то время как сами черногорцы скорее поддерживают линию НАТО. В общем, к русскоязычным здесь относятся очень хорошо, Более того, до недавнего времени они особо не разделяли нас как народ. Для них белорусы, русские и украинцы это все были русские».

По наблюдениям мужчины, хватает в Черногории и укранцев, которые приехали туда не только на какое-то время, но и приобретают там себе недвижимость. Несмотря на это, конфликтов на национальной почве Алексей лично не замечал.

«Здесь нужно понимать, что практически все русские, которые сегодня уезжают из России, — это в большинстве своем именно те люди, которые не поддерживают войну и все действия России в этом направлении. В коммуникации с украинцами у нас тоже нет никаких проблем. С русскоязычными разговариваешь по-русски и все хорошо, а если человек говорит по-украински, то я сразу перехожу на белорусский язык, и тогда они вообще расплываются в улыбке.

Из негативного — несколько раз приходилось слышать, что кому-то повредили автомобиль на русских номерах, но это скорее исключение».

Что касается легализации, то она в Черногории делается довольно просто и быстро, а пока готовятся документы, достаточно раз в 30 дней выезжать из страны, чтобы «обнулиться» и снова иметь возможность находиться 30 дней без получения визы.

С легализацией Алексею помогает работодатель, получать вид на жительство он будет на основании трудового договора. Тем, у кого такой возможности нет, придется обращаться к посредникам, которые помогают легализоваться в стране, чаще всего путем открытия фирмы. По словам мужчины, фирм, которые помогают легализоваться, хватает.

Но есть и свои нюансы.

«По закону они должны сделать ВНЖ за 2 месяца, но по факту этот процесс может тянуться дольше. Например, у меня уже прошло два месяца, но я так и не получил документы. Я вижу в этом две проблемы: во-первых, сами черногорцы работают очень медленно, а во-вторых, это большая зависимость от конкретной личности. Мы видим, что в разных городах могут по-разному интерпретировать законы и выдвигать свои требования. Там на местах каждый сам себе хозяин».

Как там с погодой?

Алексею нравится жаркий климат Черногории. Днем в июле там около 32-35 градусов тепла, но бывает, что доходит до плюс 40. Температура воды в море около 25 градусов.

«Мне нравится местный климат, а еще очень ценно, что здесь есть какой-то покой, которого в Беларуси нет уже два года. Но все равно, как и в любой другой стране, здесь есть свои плюсы и минусы.

Здесь довольно слабо развит сервис, например, такси нужно вызывать через Viber, а жилье искать через Facebook, а еще здесь довольно медленный интернет.

Помимо этого, нужно понимать, что Черногория — маленькая страна, поэтому здесь сложно быстро приобрести некоторые вещи, например, компьютерный стол нужно заказывать из Сербии. Не просто с автосервисами и автозапчастями, их иногда тоже нужно ждать, пока привезут из той же Сербии».

Что касается цен на продукты, то, по наблюдениям Алексея, они примерно такие же, как в Минске.

«Цены в кафе и ресторанах с наступлением сезона подрастают, поэтому летом здесь немного дороже, чем в Минске. С продуктами в магазинах ситуация похожая, в некурортных городах цены немного меньше. Но ассортимент немного отличается, здесь есть определенные сложности с поиском черного чая и кофе».

«Многие рассматривают Черногорию как временный вариант»

Что касается плюсов, которые отмечает мужчина, то здесь имеются частные русскоязычные сады и школы. Обучение в русскоязычной школе стоит от 500 евро в месяц, в садике — от 300. Есть и англоязычное обучение, но оно еще дороже — около 1000-1500 евро.

По наблюдениям собеседника, многие белорусы рассматривают Черногорию скорее как временный вариант для релокейта.

«Кто-то до сих пор надеется, что можно будет быстро вернуться жить и работать в Беларуси, другие готовятся к переезду в другие европейские страны, а части все нравится здесь, поэтому они остаются».

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