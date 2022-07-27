В Украине ликвидировано уже более 40 тысяч российских оккупантов

В Украине ликвидировано уже более 40 тысяч российских оккупантов2
- 27.07.2022, 10:28
- 1,138
Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям врага.
ВСУ уничтожили еще 200 российских военных за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабной войны вражеская армия уже потеряла 40 070 своих военных.
Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ в Facebook .
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:
личного состава - около 40070 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1738 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 3971 (+12) ед,
артиллерийских систем - 883 (+3) ед,
РСЗО - 258 (+0) ед,
средства ПВО - 117 (+0) ед,
самолетов - 222 (+0) ед,
вертолетов - 190 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4),
крылатые ракеты - 174 (+0),
корабли / катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,
специальная техника - 75 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.