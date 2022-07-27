В Украине ликвидировано уже более 40 тысяч российских оккупантов 2 27.07.2022, 10:28

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Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку по потерям врага.

ВСУ уничтожили еще 200 российских военных за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабной войны вражеская армия уже потеряла 40 070 своих военных.

Об этом сообщает Генеральный штаба ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 40070 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1738 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 3971 (+12) ед,

артиллерийских систем - 883 (+3) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальная техника - 75 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

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