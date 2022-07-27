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Лукашисты отправили пенсионерку с онкологией в карцер

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  • 27.07.2022, 10:29
  • 3,230
Лукашисты отправили пенсионерку с онкологией в карцер
Галина Дербыш

Она отказалась проходить через «рамку».

Шестидесятилетнюю Галину Дербыш, которая проходит по делу Николая Автуховича, перевели в карцер, пишет «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, причиной стал отказ женщины проходит через «рамку».

Ранее стало известно, что накануне судебных заседаний по «делу Автуховича» его фигурантов заставляют раздеваться, а их одежду просвечивают на рентгене.

Против этого протестовал другой фигурант дела Автуховича Владимир Гундарь. Тогда его занесли в суд просто в нижнем белье, а после поместили в карцер, где Гундарь объявил голодовку.

Теперь в карцер отправили пенсионерку Дербыш. У женщины — онкологическое заболевание.

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