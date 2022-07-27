Какие недорогие дома можно купить в деревнях до 50 километров от Минска 27.07.2022, 10:42

Цены — до 20 тысяч рублей.

Впереди еще чуть больше одного месяца лета, есть возможность провести это время в своем доме за городом. К примеру, домик на расстоянии 50 км от Минска можно купить до 10 000 рублей. Конечно, это не хоромы с идеальным ремонтом, но для хорошей погоды жилье вполне пригодное.

Журналисты zerkalo.io подобрали несколько вариантов такой недвижимости, которые выставлены на продажу.

Каркасно-засыпной дом с общей площадью всего 24 м2 продается в деревне Цитва Пуховичского района Минской области, расстояние до МКАД — чуть меньше 50 км. Участок возле дома — 10 соток. Цена объекта 8983 рублей или 3500 долларов.

Домик был построен в 1991 году, в нем одна комната 16 «квадратов» и шестиметровая кухня. В доме есть только электричество, нет отопления, газа, воды, туалета. Зато недалеко находятся лес и водоем. Также продавец отметил, что с деревней хорошее транспортное сообщение.

Бревенчатый дом с участком 14 соток продается в агрогородке Сергеевичи в Пуховичском районе Минской области. За него просят 12 833 рублей или 5000 долларов.

Дом был построен в 1960 году, он также небольшой, его общая площадь — чуть больше 32 м2, комната — 17 м² и девятиметровая кухня. Здесь есть печное отопление, электричество, центральный водопровод и местная канализация. Продавец отметил, что дом подходит для круглогодичного проживания. На участке есть сарай.

Сообщается, что рядом есть лес и озеро. В агрогородке работает продуктовый магазин, также имеются библиотека и детсад.

Дом в деревне Бутьковичи Столбцовского района Минской области (примерно 50 км от МКАД) продается за 17 966 рублей или 7000 долларов с торгом. Участок возле дома небольшой — семь соток (но можно его расширить), сам домик занимает почти 50 м2. В нем есть электричество, печное отопление. Есть колодец.

Деревня — жилая, туда приезжает автолавка. Рядом Налибокская пуща и река Уса.

За 18 992 рублей или 7400 долларов с торгом продается деревянный дом в деревне Мгле в Смолевичском районе Минской области (это около 40 км от МКАД). Дом был построен в 2018 году, находится он на участке в 17 соток и занимает больше 40 м2 площади, жилая площадь — почти 23 «квадрата». В доме печное отопление, есть электричество. Туалет на улице, колодец рядом.

В доме есть погреб, на участке — сарай, высажены плодовые деревья и кустарники. Рядом лес, недалеко озеро Каменка и горнолыжный курорт Силичи.

Дом на краю деревни Бояры Молодечненского района Минской области (чуть меньше 50 км от МКАД) продается за 19 249 рублей или 7500 долларов. Он стоит на огороженном рабицей участке в почти 16 соток, его площадь почти 35 «квадратов», жилая — 28.

Внутри дома есть печь, подключено электричество. Рядом с колодцев есть колодец, туалет на улице. Также есть хозпостройки, сарай.

Чуть больше 50 км от МКАД находится дом в деревне Хотенчицы Вилейского района Минской области, который сейчас продается за 16 682 рублей или 6500 долларов.

Дом чуть больше 42 м2, он был построен в 1956 году, сообщается, что сейчас в жилом состоянии, его утеплили, перекрыли крышу, заменили пол и окна, сделали новую печку. Комната в доме занимает почти 16 «квадратов», внутри есть душевая кабина, печь.

Продавец отметил, что деревня, в которой находится дом, большая, здесь есть школа, сельсовет, магазин.

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