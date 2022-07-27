ВСУ ликвидировали оккупанта-десантника с «говорящей» фамилией

ВСУ ликвидировали оккупанта-десантника с «говорящей» фамилией3
- 27.07.2022, 10:56
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Захватчик был родом с Кубани.
Украинские военные ликвидировали 27-летнего оккупанта из Новороссийска с фамилией Доля. Об этом сообщил блогер-расследователь, волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.
15 июля на Кубани в Кущевском районе похоронили оккупанта Василия Долю.
Он был сержантом и командиром отделения-боевой машины. Глядя на форму десантника, что на Доле, он служил в 7-й дивизии ВДВ в Новороссийске. Срочную службу он проходил в 2014-2015 годах в разведывательной роте 33-й горной ОМСБр в Майколе.
По данным Комахидзе, оккупант был родом из станицы Новосергиевской Крыловского района. Он женился и поселился в Новороссийске. У Доли осталась также мать, которая живет в селе Новомихайловское Кущевского района.