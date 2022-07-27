В небо над Беларусью подняли реактивные самолеты: в Коростене прозвучали взрывы 27.07.2022, 11:01

1,538

Удары по городу подтвердили местные власти.

В Коростене Житомирской области прозвучали взрывы.

Об этом пишет Суспильне. Житомир со ссылкой на главу Коростенского РВА Юрия Тарасюка.

Отмечается, что в городе были слышны звуки взрывов. Власти подтвердили "прилет", но воздержались от деталей.

Воздушная тревога в регионе еще продолжается.

Одновременно мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что Россия подняла в небо над Беларусью три реактивных самолета. После этого в приграничных украинских регионах мигом объявили воздушную тревогу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».