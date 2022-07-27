В небо над Беларусью подняли реактивные самолеты: в Коростене прозвучали взрывы
- 27.07.2022, 11:01
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Удары по городу подтвердили местные власти.
В Коростене Житомирской области прозвучали взрывы.
Об этом пишет Суспильне. Житомир со ссылкой на главу Коростенского РВА Юрия Тарасюка.
Отмечается, что в городе были слышны звуки взрывов. Власти подтвердили "прилет", но воздержались от деталей.
Воздушная тревога в регионе еще продолжается.
Одновременно мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что Россия подняла в небо над Беларусью три реактивных самолета. После этого в приграничных украинских регионах мигом объявили воздушную тревогу.